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經濟
2023年7月10日星期一
葉創成 技術取勝
投資策略
ETF通引入北水 激活盈富成交 恒生投資：高頻套戥交易睇中 助谷起交投
盈富沽空率曾逾90% 或因莊家為交貨
冀ETF通添人幣櫃台 免北水轉匯減風險
中環中心變押樓工具 助佳兆業等內房融資
瑞士寶盛：美年底料減息 美股下半年看俏
瑞士寶盛鄧啟志：看好國企改革股及高息股
花旗廖嘉豪：息差優勢減 美匯料續跌
速騰攻激光雷達 銷售成本急升
盒馬最大供應鏈中心投產 面積達百萬呎 採自動化管理
內地公布私募基金條例 倡服務實體經濟
富衛：主攻中長期產品 受高息影響較少
罕王：西澳金礦料最快2025年量產
阿里：考慮是否參與螞蟻回購
AI製作字幕省成本 影片會議適用
「AI會議助手」實時辨識翻譯兼撮要
陳智鑾：首置客注意家庭規劃 欲生BB勿買迷你戶
環球經濟數據
金子：大摩籲增持 美團Call 17808
張兆聰：航空股逆巿走強可留意
張兆聰：熱浪或推升化肥食品股
伍禮賢：中集車輛迎行業復蘇 具競爭優勢
王良享：息口推升貨幣也有盡頭之時
陳大為：商品市場異動 或加深通脹
謝偉銓：樓宇失修嚴重 政府應多巡查介入維修
善用月餅早鳥優惠 近半價埋單
沈永年：港車北上 車牌須個人名義持有
梁振輝：貨幣走勢看相對息差
許健生：施政可採超越KPI的OKR
溫傑：海爾智家受惠國策扶持
陸振球：放寬按揭效應 美聯惹憧憬
陸振球：人幣貶值助推進國際化
林少陽：人幣倘彈 港股弱勢或完結
技術取勝：中電處上升通道
李聲揚：北環線進度勿拖累北都發展
蔡金強：風水輪流轉=萬物皆周期
艾雲豪：當米奇遇上《星球大戰》
李順威：銀行儲備收縮未必直接影響股巿
劉思明：傳統周期股表現佳可吼
法興證券：80元有支持 阿里牛65577
瑞銀亞洲：美股整體向下 納指沽10932
摩根大通亞洲：憧憬整改完成 阿里購15533
周顯：TVB會債務違約嗎？
張佩儀：MPF基金有四大潛在風險
王弼：豐田股價突升 小注建倉
曾淵滄：高息支持 航運石油股仍看好
湯文亮：財爺騙人 這不是微調
陳永傑：加息周期將進最具挑戰階段
廖偉強：優化辣招 免租金狂飈
布少明：「搶人才」反應佳 租巿升溫
馬泰陽：租賃市場進入旺季
十大屋苑估價 次季四成下跌 康怡3房倒跌近一成 蒸發首季升幅
次季居屋估價跌幅下跌宗數齊收窄
放寬按揭後首周末 十大屋苑僅5成交
海盈山滙都兩日共收2400票
影音店15萬租尖沙嘴金鑾大廈地舖
HENLEY PARK前臨體育園 兼享維港景
曼克頓山交投靜 6月起未錄成交
MPF回報相差大 趁半年結檢討
技術取勝：中電處上升通道
【明報專訊】中移動處200天線之上（圖）
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盈富沽空率曾逾90% 或因莊家為交貨
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中環中心變押樓工具 助佳兆業等內房融資
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伍禮賢：中集車輛迎行業復蘇 具競爭優勢
王良享：息口推升貨幣也有盡頭之時
陳大為：商品市場異動 或加深通脹
謝偉銓：樓宇失修嚴重 政府應多巡查介入維修
善用月餅早鳥優惠 近半價埋單
沈永年：港車北上 車牌須個人名義持有
梁振輝：貨幣走勢看相對息差
許健生：施政可採超越KPI的OKR
溫傑：海爾智家受惠國策扶持
陸振球：放寬按揭效應 美聯惹憧憬
陸振球：人幣貶值助推進國際化
林少陽：人幣倘彈 港股弱勢或完結
技術取勝：中電處上升通道
李聲揚：北環線進度勿拖累北都發展
蔡金強：風水輪流轉=萬物皆周期
艾雲豪：當米奇遇上《星球大戰》
李順威：銀行儲備收縮未必直接影響股巿
劉思明：傳統周期股表現佳可吼
法興證券：80元有支持 阿里牛65577
瑞銀亞洲：美股整體向下 納指沽10932
摩根大通亞洲：憧憬整改完成 阿里購15533
周顯：TVB會債務違約嗎？
張佩儀：MPF基金有四大潛在風險
王弼：豐田股價突升 小注建倉
曾淵滄：高息支持 航運石油股仍看好
湯文亮：財爺騙人 這不是微調
陳永傑：加息周期將進最具挑戰階段
廖偉強：優化辣招 免租金狂飈
布少明：「搶人才」反應佳 租巿升溫
馬泰陽：租賃市場進入旺季
十大屋苑估價 次季四成下跌 康怡3房倒跌近一成 蒸發首季升幅
次季居屋估價跌幅下跌宗數齊收窄
放寬按揭後首周末 十大屋苑僅5成交
海盈山滙都兩日共收2400票
影音店15萬租尖沙嘴金鑾大廈地舖
HENLEY PARK前臨體育園 兼享維港景
曼克頓山交投靜 6月起未錄成交
MPF回報相差大 趁半年結檢討
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