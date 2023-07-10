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經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：海爾智家受惠國策扶持

【明報專訊】國家商務部等4部門早前聯合印發《關於做好2023年促進綠色智能家電消費工作的通知》，將繼續組織開展家電消費促進活動，商務部將深入推進家電以舊換新和綠色智能家電下鄉。當前，家電換新升級的消費需求繼續增長。據主要電商平台銷售數據，1至5月家電以舊換新和綠色智能家電下鄉銷售額同比分別增長83.7%和 12.6%。從國策出發，家電股值得留意，今個星期我們會為大家介紹海爾智家（6690）。

根據歐睿數據顯示，海爾智家的大家電零售量在全球大家電行業連續13年位列第一。其擁有全球家電品牌集群，包括海爾、卡薩帝、Leader、GE Appliances、Candy、Fisher & Paykel及AQUA。當中，海爾品牌製冷設備和洗衣設備的零售量在全球大家電品牌中分別連續15年和14年蟬聯第一。目前，集團在中國、北美洲、歐洲、亞太、中東和非洲等超過160個國家和地區營運。

更重要的是，集團是業內首批推出智慧家庭解決方案的家電企業之一，並以海爾智家體驗雲平台為支撐，提供涵蓋不同生活場景的綜合智慧家庭解決方案。具體而言，集團利用互聯家電產品、海爾智家App及海爾智家體驗雲平台，與線下的體驗中心和專賣店相結合，為用戶提供不同方案，滿足生活所需。

管理層認為，「物聯網」和「能源效率提升」是驅動行業變革的兩股技術力量，也是海爾智家未來技術研發的重點。以物聯網為例，相關技術可以幫助集團獲得更深刻的用戶交互體驗，例如在首次配置安裝完成後，後續通過傳感器、使用行為及大數據分析，有利海爾智家掌握產品質量、功能、場景應用的各個特徵和反饋信息，從而優化產品研發和算法設計，提升用戶忠誠度。

業績方面，今年一季度公司實現收入接近650.7億元（人民幣，下同），按年增長8%；期內毛利率達到28.7%，按年升 0.1個百分點。歸母淨利潤及扣非歸母淨利潤分別為39.71億及37億元，各自較2022年同期增長12.6%及16%，表現理想。根據中怡康數據，2023 年一季度在中國家電市場，集團家電整體零售額份額達到28.1%，按年提升1.4個百分點。

集團多年來通過研發原創技術以升級產品體驗，促進產業結構升級。根據管理層表示，其制勝之道始終是：堅持以用戶體驗為中心，自我變革；對內以數字化再造來優化流程和驅動創新。作為港股市場家電股的重要選擇，海爾智家可直接受惠國策扶持，前景值得憧憬。

看好其前景的投資者，可於23元（港元，下同）以下水平部署，上方兩級阻力分別為25元及26.4元。為減投資風險，若較買入價下跌8%至10%，或需再作檢討並考慮減持。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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