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經濟
許健生 前沿科技

投資策略

許健生：施政可採超越KPI的OKR

【明報專訊】本屆特區政府李家超特首其中一個最多講的是KPI（Key Performance indicators），過去一年包括施政報告大大小小定立超過200多個項目的KPI。筆者認為能有KPI這個審查效率的硬指標超固然重要，但管理機構若能同時採用以調節來審查效果的OKR來衡量更加會相得益彰。

 近年來，政府面臨愈來愈大的工作挑戰，要展示其解決市民需求的有效性。傳統上，關鍵績效指標（KPI）被用作評估各種公共部門倡議成功的工具。然而，筆者認為單獨使用KPI可能不足以真正評估和提高政府績效。一個更全面和以成果為導向的方法，稱為目標和關鍵結果（Objectives and Key Results, OKR），能成為一種並存的方案。那為什麼政府應超越KPI，採用OKR作為其主要的績效衡量框架呢？

 KPI是量化措施，用於跟蹤特定目標或目標的進展。它們有助於提供組織績效的快照，但在以下幾個方面可能存在不足：

1. 狹窄的焦點：KPI通常關注特定的度量和可量化的目標，這可能會導致對組織績效的狹窄理解及過度強調在短期目標的達成，因而忽視長期目標和整體使命。

2. 被動而不是主動：KPI經常測量輸出或結果，而不是所需的結果。因此，他們可能是被動的，組織僅對KPI的變化做出反應，而不是積極地朝向其目標努力。

3. 缺乏相齊：KPI往往在單獨的部門或倡議中被孤立，這可能會使整個組織的努力對齊變得困難，導致效率低下和錯失機會。這個也是筆者過去那麽多年觀察到不同政府部門一個嚴重協作失調的狀况，因執行官員只着部門指標，缺乏以最終結果作全局思維的考量。

1999年John Doerr把從Intel學到的OKR的方法介紹給了Google，在運作過程中，充分激活Google的員工與組織活力，LinkedIn、Dropbox、Twitter、Oracle等企業紛紛引入OKR方法，並取得很好的效果。 OKR是一種更全面和靈活的方法來衡量績效。它們由兩個主要組成部分組成：目標，代表全面的目標或期望的結果，和關鍵結果，是特定的、可衡量的和有時間限制的指標，以蹤進展朝向這些目標。

OKR的好處包括：

1. 以結果為導向：OKR關注期望的結果，促進對成功看起來像什麼的共同理解。這可以幫助政府專注於實現長期目標和解決問題的根本原因，而不止是對績效的短期波動做出反應。

2. 對齊和協作：OKR通過將個人目標與更廣泛的組織目標相連接，促進跨部門的協作和對齊。這培養了共同的目的感，鼓勵團隊共同努力實現共同目標，從而提高效率和效果。

3. 適應性：OKR天生具有靈活性，使組織能夠對變化的情况和優先事項作出反應。政府可以在新信息或新挑戰出現時輕鬆調整其OKR，確保其績效衡量框架保持相關和靈敏。

 希望採用OKR應考慮以下步驟： 

1. 確立明確的目標：確定市民面臨的最迫切問題，制定清晰的目標來應對這些挑戰。

2. 定義可衡量的關鍵結果：設定具體、可量化和有時間限制的關鍵結果，作為衡量進展朝向每個目標的指標。確保它們以結果為導向，關注改善公民的生活。

3. 跨部門對齊OKR：將個人部門的OKR與整個政府的目標相連接，促進協作和對齊。

4. 監測進展並進行迭代：定期檢視和評估OKR的進展，並根據需要對其進行調整，以應對新信息或變化情况。

 通過定位項目具體的KPI並採用OKR作全局思維，政府可以更好地衡量其績效，對齊其努力，最終為其公民提供更好的結果。若政府能接受這種方法，我們可以期待在解決其服務對象的需求和優先事項方面，公共部門績效得到改善並實現更高的負責任，最終能實現執行者從「要我做什麼」導向「我要做什麼」產出對香港發展最佳結果。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]

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