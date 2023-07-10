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經濟
王良享 政經良謀

投資策略

王良享：息口推升貨幣也有盡頭之時

【明報專訊】自從去年3月16日至今，美國聯儲局一共加息5厘，美匯指數從當時的98.25一度上升至114水平，累升16%。去年11月開始，美國聯儲局開始營造一個利率可能差不多見頂的氛圍，美元強勢結束，美匯指數回跌至現在的102.3水平，即回跌10%。

美10年內國債利息料增至11萬億

傳統智慧告訴我們，那個國家加息，匯價就上升。今年上半年，主要貨幣中，加息預期仍強，通脹仍8.7%的英國，其貨幣英鎊表現最好，兌美元的升幅為5.1%；在通縮邊緣、仍在減息當中的中國，其貨幣人民幣跌5%；堅持通脹將於年底回落2%以下而不加息的日本，其貨幣日圓對美元下跌9.2%。

沒錯，通脹上升，居高不下，令央行不停加息，吸引游資來做存款套息，短期可令匯率上升；但通脹上升而高企，亦代表其貨幣在當地的購買力下降，因此，利率上升對貨幣匯價影響不可只看表面。此外，加息令政府債務的利息成本上升。以美國為例，根據國會預算辦公室研究，美國此輪加息後，10年內國債利息將從每年4760億美元上升至1.4萬億美元（10.92萬億港元）。簡單地理解，美國國家債務現時為32萬億美元，若利率上升2厘，每年利息支出就增加6400億美元。美國聯儲局在對抗通脹後，很快就需要接受來自財政部要求減息以降低成本，長期利淡美元。

新西蘭央行自2021年10月已經開始加息，累積加幅為5.25厘，紐元兌美匯價卻從0.7下跌0.62水平。究其原因，就是加息對經濟的負面影響有直接的關係，新西蘭國內生產總值於2021年10月加息後立刻於該季度出現負增長，去年第四季與今年首季，更因為風災及水災令經濟陷入技術性衰退。因此縱然美元回跌，紐元於65美仙水平見頂。

同樣地，英國通脹高企令市場憧憬英倫銀行可能需要加息至6厘以上，間接支持英鎊匯價。但是加息對英國經濟的負面影響已浮現，Halifax報告指出6月份英國房價下跌2.6%，為12年來最快下跌速度，過去兩季英國增長均只0.1%，6厘以上的利率幾乎肯定將英國經濟推向衰退，因此英鎊1.3應該見頂。

加息損英紐德經濟浮現

歐元區經濟與英國實乃難兄難弟，只不過因為去年第四季儲存足夠天然氣避免了衰退，不過德國的GDP已經連續兩季出現負增長，又要應付沉重軍費，歐元恐難反彈至1.14以上的俄烏戰爭前水平。

反而日圓已經出現超賣現象，今年春鬥工資增長達3.8%及核心消費物價高企於3.2%的今天，央行仍堅稱日本通脹是暫時性的，年底將回跌2%誤導市場，日圓兌美元145見底。

加元的匯價在大國中最穩定，相信繼續堅挺。受惠淨移民大幅回升，第一季度加拿大GDP增長高達0.7%，油價相信亦已於66美元見底，支持加元繼續做好。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王良享 政經良謀]

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