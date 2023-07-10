瑞士寶盛鄧啟志：看好國企改革股及高息股

鄧啟志分析，近月內地經濟表現的確遜於市場預期，而市場現正預期政府將會推出新政策支持經濟增長，並且密切留意地緣政治事態發展。

憧憬中美關係改善帶動中國股市

就地緣政治此因素而言，上周四至本周日訪華四日的美國財政部長耶倫，在上周五下午獲國務院總理李強在北京人民大會堂會見，其間李強以耶倫抵京當日天氣比喻中美關係，稱「中美關係不完全都是風雨，經歷過一輪風雨後，我們風雨後，一定能夠見到更多彩虹」，令人憧憬中美關係將有所改善，降低地緣政治風險，有利中國股市回升。

鄧啟志指出，目前他在中國股市看好兩大主題，第一是國企改革，料部分國企可藉着改革提升盈利、推高估值；第二是高息股，當中包括本港地產股、內地及本港電訊股。

在第19頁「技術取勝」欄目，會就新地（0016）、恒地（0012）、新世界（0017）及信置（0083）等本港地產股、中移動（0941）、聯通（0762）及中電信（0728）等內地電訊股，以及本港電訊股數碼通（0315）進行技術分析，讀者可以留意。

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