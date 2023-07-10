放寬按揭後首周末 十大屋苑僅5成交

事實上，過去兩日除藍田麗港城、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊外，其他7個屋苑均零成交，而周末兩日交投最暢旺、錄約3宗成交的沙田第一城，亦以蝕讓成交主導。

美聯聯席區域經理翁凱傑表示，沙田第一城第40座中層C室，屬實用面積304方呎兩房戶，以483萬元易手，實呎1.58萬元；單位原業主於2019年11月以約540萬元購入，是次帳面已蝕57萬元，如連同使費計，料原業主實蝕逾83萬元或15%。

第一城連錄兩宗兩房戶蝕讓

此外，沙田第一城第46座中層C室，同屬實用面積304方呎，以518萬元售出，實呎1.7萬元；原業主2019年5月以497萬元購入，帳面賺21萬元或約4%，惟計及使費，料實蝕約4萬元或近1%。

港灣豪庭本月兩成交均損手

市區方面，大角嘴港灣豪庭7月至今累錄約兩宗成交，全屬蝕讓。

中原分行經理徐國樺表示，大角嘴港灣豪庭第1座低層G室，實用面積532方呎3房戶、望園景，原業主叫價1200萬元，累減352萬元或29%後，以848萬元易手，實呎1.59萬元；原業主2018年6月以980萬元購入，帳面已蝕132萬元，若連使費計，料原業主實蝕逾187萬元或約19%。