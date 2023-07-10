明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
新經濟新天地

AI製作字幕省成本 影片會議適用

【明報專訊】幾年前，幾家大公司的語音辨識和翻譯技術開始成熟，催生了一大批旅遊翻譯機的出現。但若是處理影片和會議，這些旅遊翻譯機還不算是方便合用。近期，本地有初創企業和大學附屬企業分別因應影片和會議這兩種場景，研發出自動產生字幕和會議紀錄的產品，更優化了廣東話辨識技術。

明報記者 薛偉傑

Datax Limited行政總裁黃偉俊表示，該公司2020年底開始研發線上AI字幕工具Subanana，希望方便YouTuber等用戶直接將短片內語音轉換成文字，甚或翻譯成其他語言，迅速為短片加上字幕，以解決後期製作中較繁瑣的「字幕謄寫及翻譯」工作。該公司最初採用市場上主流的語音辨識模型，不過，後來發現市場上現成的語音辨識模型在處理廣東話方面表現不太理想。因為香港人講廣東話有幾大特點，第一是中英夾雜；第二是口語和書面語有分別；第三，有一些通俗的俚語（俗語），是外國和中國內地的軟件開發商未必認識的。因此，該公司認為，在處理廣東話方面不能純粹照用市場上現成的語音辨識模型。該公司找到一個開源的人工智能（AI）語音辨識模型，進行廣東話「加操」，主要就是利用YouTube上的大量廣東話短片來訓練前者。

「加操」AI 提升廣東話辨識能力

為了證明「加操」廣東話的必要，黃偉俊以本地某個科技媒體以往拍攝的短片作示範。短片中的人員中英夾雜地提及「Intel 13代CPU測試成績出爐」這句子。若純粹照用市場上現成的語音辨識模型，這句會被辨識為「應該十三成績喎」，明顯有差距，甚至可以說不合格。但若使用經該公司加操後的語音辨識模型，就可以準確辨識出來。黃偉俊表示，該公司花了好些工夫加操，令到該語音辨識模型能夠準確辨識到一些常用產品的型號，甚至自動加上「-」符號（例如Intel的i9-13900K處理器）等。

用戶分級 500多個屬付費

2021年，Subanana開始採用分級制，除了最基本的Subanana Free服務完全免費（上載影音檔案每個最長限15分鐘，大小在500MB以內）之外，其餘按分級收取月費或年費。到2022年10月，Subanana推出改良版本，用戶上載廣東話短片後，可以隨意選擇是要口語還是要書面語的廣東話字幕。

截至6月，Subanana活躍用戶已達約3000個，包括500多個付費用戶。其中，最多付費用戶選擇月費690元或年費5680元的Subanana Plus計劃，約有300人。收費更高的Subanana Premium，是該公司員工代為處理，在軟件辨識後再人手複檢，為影片校對字幕及時間軸，確保字幕正確兼與畫面同步。不過，Subanana Free、Subanana Plus和Subanana Premium都只能提供繁簡中文和英文字幕。若企業需要長期製作多種語言的字幕，該公司建議它們選擇客製化服務，即是由該公司提供系統集成服務，將Subanana使用的語音辨識模型和翻譯模型等整合到有關企業使用的軟件，這樣可支援約100種語言。

除了為YouTuber等內容創作者減少繁瑣的後期製作工作之外，該公司也希望，其服務可以方便聽障人士。此外，更希望將來有機會和影視發行商或電視台合作，例如協助後者翻譯外購電視劇的字幕等。

[新經濟新天地]

上 / 下一篇新聞

ETF通引入北水 激活盈富成交 恒生投資：高頻套戥交易睇中 助谷起交投
ETF通引入北水 激活盈富成交 恒生投資：高頻套戥交易睇中 助谷起交投
盈富沽空率曾逾90% 或因莊家為交貨
盈富沽空率曾逾90% 或因莊家為交貨
冀ETF通添人幣櫃台 免北水轉匯減風險
冀ETF通添人幣櫃台 免北水轉匯減風險
中環中心變押樓工具 助佳兆業等內房融資
中環中心變押樓工具 助佳兆業等內房融資
瑞士寶盛：美年底料減息 美股下半年看俏
瑞士寶盛：美年底料減息 美股下半年看俏
瑞士寶盛鄧啟志：看好國企改革股及高息股
瑞士寶盛鄧啟志：看好國企改革股及高息股
花旗廖嘉豪：息差優勢減 美匯料續跌
花旗廖嘉豪：息差優勢減 美匯料續跌
速騰攻激光雷達 銷售成本急升
速騰攻激光雷達 銷售成本急升
盒馬最大供應鏈中心投產 面積達百萬呎 採自動化管理
盒馬最大供應鏈中心投產 面積達百萬呎 採自動化管理
內地公布私募基金條例 倡服務實體經濟
內地公布私募基金條例 倡服務實體經濟
富衛：主攻中長期產品 受高息影響較少
富衛：主攻中長期產品 受高息影響較少
罕王：西澳金礦料最快2025年量產
罕王：西澳金礦料最快2025年量產
阿里：考慮是否參與螞蟻回購
阿里：考慮是否參與螞蟻回購
「AI會議助手」實時辨識翻譯兼撮要
「AI會議助手」實時辨識翻譯兼撮要
陳智鑾：首置客注意家庭規劃 欲生BB勿買迷你戶
陳智鑾：首置客注意家庭規劃 欲生BB勿買迷你戶
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大摩籲增持 美團Call 17808
金子：大摩籲增持 美團Call 17808
張兆聰：航空股逆巿走強可留意
張兆聰：航空股逆巿走強可留意
張兆聰：熱浪或推升化肥食品股
張兆聰：熱浪或推升化肥食品股
伍禮賢：中集車輛迎行業復蘇 具競爭優勢
伍禮賢：中集車輛迎行業復蘇 具競爭優勢
王良享：息口推升貨幣也有盡頭之時
王良享：息口推升貨幣也有盡頭之時
陳大為：商品市場異動 或加深通脹
陳大為：商品市場異動 或加深通脹
謝偉銓：樓宇失修嚴重 政府應多巡查介入維修
謝偉銓：樓宇失修嚴重 政府應多巡查介入維修
善用月餅早鳥優惠 近半價埋單
善用月餅早鳥優惠 近半價埋單
沈永年：港車北上 車牌須個人名義持有
沈永年：港車北上 車牌須個人名義持有
梁振輝：貨幣走勢看相對息差
梁振輝：貨幣走勢看相對息差
許健生：施政可採超越KPI的OKR
許健生：施政可採超越KPI的OKR
溫傑：海爾智家受惠國策扶持
溫傑：海爾智家受惠國策扶持
陸振球：放寬按揭效應 美聯惹憧憬
陸振球：放寬按揭效應 美聯惹憧憬
陸振球：人幣貶值助推進國際化
陸振球：人幣貶值助推進國際化
林少陽：人幣倘彈 港股弱勢或完結
林少陽：人幣倘彈 港股弱勢或完結
技術取勝：中電處上升通道
技術取勝：中電處上升通道
李聲揚：北環線進度勿拖累北都發展
李聲揚：北環線進度勿拖累北都發展
蔡金強：風水輪流轉=萬物皆周期
蔡金強：風水輪流轉=萬物皆周期
艾雲豪：當米奇遇上《星球大戰》
艾雲豪：當米奇遇上《星球大戰》
李順威：銀行儲備收縮未必直接影響股巿
李順威：銀行儲備收縮未必直接影響股巿
劉思明：傳統周期股表現佳可吼
劉思明：傳統周期股表現佳可吼
法興證券：80元有支持 阿里牛65577
法興證券：80元有支持 阿里牛65577
瑞銀亞洲：美股整體向下 納指沽10932
瑞銀亞洲：美股整體向下 納指沽10932
摩根大通亞洲：憧憬整改完成 阿里購15533
摩根大通亞洲：憧憬整改完成 阿里購15533
周顯：TVB會債務違約嗎？
周顯：TVB會債務違約嗎？
張佩儀：MPF基金有四大潛在風險
張佩儀：MPF基金有四大潛在風險
王弼：豐田股價突升 小注建倉
王弼：豐田股價突升 小注建倉
曾淵滄：高息支持 航運石油股仍看好
曾淵滄：高息支持 航運石油股仍看好
湯文亮：財爺騙人 這不是微調
湯文亮：財爺騙人 這不是微調
陳永傑：加息周期將進最具挑戰階段
陳永傑：加息周期將進最具挑戰階段
廖偉強：優化辣招 免租金狂飈
廖偉強：優化辣招 免租金狂飈
布少明：「搶人才」反應佳 租巿升溫
布少明：「搶人才」反應佳 租巿升溫
馬泰陽：租賃市場進入旺季
馬泰陽：租賃市場進入旺季
十大屋苑估價 次季四成下跌 康怡3房倒跌近一成 蒸發首季升幅
十大屋苑估價 次季四成下跌 康怡3房倒跌近一成 蒸發首季升幅
次季居屋估價跌幅下跌宗數齊收窄
次季居屋估價跌幅下跌宗數齊收窄
放寬按揭後首周末 十大屋苑僅5成交
放寬按揭後首周末 十大屋苑僅5成交
海盈山滙都兩日共收2400票
海盈山滙都兩日共收2400票
影音店15萬租尖沙嘴金鑾大廈地舖
影音店15萬租尖沙嘴金鑾大廈地舖
HENLEY PARK前臨體育園 兼享維港景
HENLEY PARK前臨體育園 兼享維港景
曼克頓山交投靜 6月起未錄成交
曼克頓山交投靜 6月起未錄成交
MPF回報相差大 趁半年結檢討
MPF回報相差大 趁半年結檢討