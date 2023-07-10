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經濟

盒馬最大供應鏈中心投產 面積達百萬呎 採自動化管理

【明報專訊】阿里巴巴（9988）旗下零售平台盒馬（Freshippo），主打數字智能化新零售概念，從供應鏈到銷售過程都涉及自動化操作，部分新鮮食品做到即日出產。目前盒馬最大供應鏈運營中心於本月正式全面投產，總建築面積達100萬呎，為集團面積最大、投資金額最大的單一項目。

明報記者 鄺海盈 上海報道

盒馬以售賣新鮮食品為主軸，部分新鮮食品標榜只出售一天，未售出的會即日銷毁。盒馬供應鏈項目負責人郝京彬表示，供應鏈的自動化系統會根據每間分店的需求和規模，通過演算法來計算需要的貨品數量。店舖裏的系統亦會視乎銷售情况調低售價，以維持最少的報銷量。

單日可分類揀選280萬份貨品

集團從2017年開始規劃自動化供應鏈，最新投產的供應鏈運營中心位於上海，從分裝到門店整個流程採取自動化管理，並投入智能機器人、機械臂等自動化設備。系統會根據門店的訂貨數量，自動排好商品，再根據條碼辨識資料以作輸送，中心單日可分類揀選280萬份貨品。

盒馬於全國一共有9個供應鏈基地，目前投用7個，其餘兩個仍在建設當中。

線上下單可最快30分鐘送達

在銷售及門市當中，盒馬同樣採取數碼化經營，以供線上線下互動場景銷售。在盒馬的鮮生店上，由門市打包送遞商品時，員工會利用懸掛鏈傳送到不同分類的位置上，為客人的訂單打包，並以演算法來派發。顧客下單到完成打包需時10至12分鐘。盒馬上海區域營運總監葛冬生表示，公司利用科技數據，加快整個送遞過程，線上下單已可以做到最快30分鐘送達。

盒馬以生鮮食品超市、電商、物流配送，以及餐飲多業態集合，於實體店及線上提供新鮮食品，也設有店內即煮即食的服務。集團目前以「盒馬鮮生」、「盒馬X會員店」及「盒馬奧萊」三個形態發展，針對不同層次需求的顧客，分類為追求新鮮食品的年輕客群、高品質生活的用戶，以及為考慮價格的客群提供折扣店。

在「盒馬奧萊」中，盒馬推出自有品牌「盒馬NB」，指的是No Brand，以非品牌化提供自有及採購商品，免於品牌溢價，降低售價。整個盒馬的自有品牌的貨物種類（SKU）佔整個銷售總數三分之一，葛冬生指，目前仍在提升中。現時盒馬開店集中在一二線城市，截至6月底，全國有逾300間鮮生門店、68間盒馬奧萊店，以及9間盒馬X會員店。

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