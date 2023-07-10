明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

中環中心變押樓工具 助佳兆業等內房融資

【明報專訊】自從長實（1113）2018年脫手中環中心予由金利豐、盧文端牽頭的中資財團後，已陸續賣散物業，部分更由一眾內房老闆接貨，當中內房佳兆業（1638）在2019年購入中環中心30樓及於2021年購入38樓。不過，隨着佳兆業財務惡化，38樓已被用作向債主之一的山東高速金融（0412）出售抵債。而30樓雖留作總部之用，但在內房爆煲、借貸甚為艱難，內房頻頻藉本港物業作融資救亡之際，佳兆業亦不例外，公司自接手30樓便多次以該樓層抵押融資，新近更與當初買入該廈的牽頭者之一、金利豐旗下的金利豐財務「重拾舊好」，為該樓層再做貸款協議。

佳兆業用30樓向金利豐借款

據資料顯示，佳兆業自2019年7月從盧文端手中購入30樓後，即由東亞承做按揭，其後在2021年底解押。及至內房爆煲潮起，佳兆業自2022年起開始較頻密利用30樓來融資，包括在2022年7月為「域龍」作一筆為期3個月、本金1億港元的債券作抵押擔保，並在2023年6月正式解押。

敍做上述融資僅3個月後，即2022年10月佳兆業便再以30樓為旗下「恆睿」向一家名為「誠樂環球」的公司進行二按，並在2023年5月解押。不過，承做借貸的「誠樂環球」是由一名叫「陳壯榮」的人簽署，故佳兆業債主疑似是曾與其合資發展啟德住宅地的內地商人陳壯榮。踏入2023年6月尾，佳兆業再遞交文件，顯示公司再以30樓向金利豐財務作貸款協議。有趣的是當初收購中環中心的財團牽頭者正包括金利豐。佳兆業今回可說千迴百轉，驀然回首再與金利豐扯上關係。

事實上，自從內房危險以來，佳兆業已多次傳出或出售本港資產救亡，包括公司大股東自高位接手本地傳媒股星島（1105）16個月後，2022年5月再向本港富商、「玩具大王」蔡志明之子蔡加讚出售手上一半星島股權。事隔一年後，即2023年5月星島再停牌，並披露獲洽購，當時再傳出佳兆業有意出售其持股，惟最終集團公告洽購的提案已被撤回。

世茂曾抵押套14億 合生用作擔保

集團在2021年底，亦將與陳壯榮合資發展的啟德項目，售予新世界（0017）、遠東發展（0035）的合營企業；另又放售西營盤東邊街項目；今年4月放售長沙灣半新盤弦雅基座商舖；以及被指為佳兆業相關人士持有的薄扶林貝沙灣洋房亦遭接管放售等。

至於其他中環中心的內房買家亦動作多多，以世茂（0813）最為活躍，包括早在去年初已傳放售中環中心兩層物業；又在2021年10月將中環中心3層物業抵押取得14.05億元的資金等。至於持有48及49樓的合生創展（0754），則顯示兩項物業在今年5月再用作擔保協議。

明報記者 方楚茵

相關字詞﹕新世界 蔡志明 星島 貝沙灣 啟德 陳壯榮 佳兆業 內房股 金利豐 中環中心

上 / 下一篇新聞

ETF通引入北水 激活盈富成交 恒生投資：高頻套戥交易睇中 助谷起交投
ETF通引入北水 激活盈富成交 恒生投資：高頻套戥交易睇中 助谷起交投
盈富沽空率曾逾90% 或因莊家為交貨
盈富沽空率曾逾90% 或因莊家為交貨
冀ETF通添人幣櫃台 免北水轉匯減風險
冀ETF通添人幣櫃台 免北水轉匯減風險
瑞士寶盛：美年底料減息 美股下半年看俏
瑞士寶盛：美年底料減息 美股下半年看俏
瑞士寶盛鄧啟志：看好國企改革股及高息股
瑞士寶盛鄧啟志：看好國企改革股及高息股
花旗廖嘉豪：息差優勢減 美匯料續跌
花旗廖嘉豪：息差優勢減 美匯料續跌
速騰攻激光雷達 銷售成本急升
速騰攻激光雷達 銷售成本急升
盒馬最大供應鏈中心投產 面積達百萬呎 採自動化管理
盒馬最大供應鏈中心投產 面積達百萬呎 採自動化管理
內地公布私募基金條例 倡服務實體經濟
內地公布私募基金條例 倡服務實體經濟
富衛：主攻中長期產品 受高息影響較少
富衛：主攻中長期產品 受高息影響較少
罕王：西澳金礦料最快2025年量產
罕王：西澳金礦料最快2025年量產
阿里：考慮是否參與螞蟻回購
阿里：考慮是否參與螞蟻回購
AI製作字幕省成本 影片會議適用
AI製作字幕省成本 影片會議適用
「AI會議助手」實時辨識翻譯兼撮要
「AI會議助手」實時辨識翻譯兼撮要
陳智鑾：首置客注意家庭規劃 欲生BB勿買迷你戶
陳智鑾：首置客注意家庭規劃 欲生BB勿買迷你戶
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大摩籲增持 美團Call 17808
金子：大摩籲增持 美團Call 17808
張兆聰：航空股逆巿走強可留意
張兆聰：航空股逆巿走強可留意
張兆聰：熱浪或推升化肥食品股
張兆聰：熱浪或推升化肥食品股
伍禮賢：中集車輛迎行業復蘇 具競爭優勢
伍禮賢：中集車輛迎行業復蘇 具競爭優勢
王良享：息口推升貨幣也有盡頭之時
王良享：息口推升貨幣也有盡頭之時
陳大為：商品市場異動 或加深通脹
陳大為：商品市場異動 或加深通脹
謝偉銓：樓宇失修嚴重 政府應多巡查介入維修
謝偉銓：樓宇失修嚴重 政府應多巡查介入維修
善用月餅早鳥優惠 近半價埋單
善用月餅早鳥優惠 近半價埋單
沈永年：港車北上 車牌須個人名義持有
沈永年：港車北上 車牌須個人名義持有
梁振輝：貨幣走勢看相對息差
梁振輝：貨幣走勢看相對息差
許健生：施政可採超越KPI的OKR
許健生：施政可採超越KPI的OKR
溫傑：海爾智家受惠國策扶持
溫傑：海爾智家受惠國策扶持
陸振球：放寬按揭效應 美聯惹憧憬
陸振球：放寬按揭效應 美聯惹憧憬
陸振球：人幣貶值助推進國際化
陸振球：人幣貶值助推進國際化
林少陽：人幣倘彈 港股弱勢或完結
林少陽：人幣倘彈 港股弱勢或完結
技術取勝：中電處上升通道
技術取勝：中電處上升通道
李聲揚：北環線進度勿拖累北都發展
李聲揚：北環線進度勿拖累北都發展
蔡金強：風水輪流轉=萬物皆周期
蔡金強：風水輪流轉=萬物皆周期
艾雲豪：當米奇遇上《星球大戰》
艾雲豪：當米奇遇上《星球大戰》
李順威：銀行儲備收縮未必直接影響股巿
李順威：銀行儲備收縮未必直接影響股巿
劉思明：傳統周期股表現佳可吼
劉思明：傳統周期股表現佳可吼
法興證券：80元有支持 阿里牛65577
法興證券：80元有支持 阿里牛65577
瑞銀亞洲：美股整體向下 納指沽10932
瑞銀亞洲：美股整體向下 納指沽10932
摩根大通亞洲：憧憬整改完成 阿里購15533
摩根大通亞洲：憧憬整改完成 阿里購15533
周顯：TVB會債務違約嗎？
周顯：TVB會債務違約嗎？
張佩儀：MPF基金有四大潛在風險
張佩儀：MPF基金有四大潛在風險
王弼：豐田股價突升 小注建倉
王弼：豐田股價突升 小注建倉
曾淵滄：高息支持 航運石油股仍看好
曾淵滄：高息支持 航運石油股仍看好
湯文亮：財爺騙人 這不是微調
湯文亮：財爺騙人 這不是微調
陳永傑：加息周期將進最具挑戰階段
陳永傑：加息周期將進最具挑戰階段
廖偉強：優化辣招 免租金狂飈
廖偉強：優化辣招 免租金狂飈
布少明：「搶人才」反應佳 租巿升溫
布少明：「搶人才」反應佳 租巿升溫
馬泰陽：租賃市場進入旺季
馬泰陽：租賃市場進入旺季
十大屋苑估價 次季四成下跌 康怡3房倒跌近一成 蒸發首季升幅
十大屋苑估價 次季四成下跌 康怡3房倒跌近一成 蒸發首季升幅
次季居屋估價跌幅下跌宗數齊收窄
次季居屋估價跌幅下跌宗數齊收窄
放寬按揭後首周末 十大屋苑僅5成交
放寬按揭後首周末 十大屋苑僅5成交
海盈山滙都兩日共收2400票
海盈山滙都兩日共收2400票
影音店15萬租尖沙嘴金鑾大廈地舖
影音店15萬租尖沙嘴金鑾大廈地舖
HENLEY PARK前臨體育園 兼享維港景
HENLEY PARK前臨體育園 兼享維港景
曼克頓山交投靜 6月起未錄成交
曼克頓山交投靜 6月起未錄成交
MPF回報相差大 趁半年結檢討
MPF回報相差大 趁半年結檢討