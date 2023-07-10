中環中心變押樓工具 助佳兆業等內房融資

佳兆業用30樓向金利豐借款

據資料顯示，佳兆業自2019年7月從盧文端手中購入30樓後，即由東亞承做按揭，其後在2021年底解押。及至內房爆煲潮起，佳兆業自2022年起開始較頻密利用30樓來融資，包括在2022年7月為「域龍」作一筆為期3個月、本金1億港元的債券作抵押擔保，並在2023年6月正式解押。

敍做上述融資僅3個月後，即2022年10月佳兆業便再以30樓為旗下「恆睿」向一家名為「誠樂環球」的公司進行二按，並在2023年5月解押。不過，承做借貸的「誠樂環球」是由一名叫「陳壯榮」的人簽署，故佳兆業債主疑似是曾與其合資發展啟德住宅地的內地商人陳壯榮。踏入2023年6月尾，佳兆業再遞交文件，顯示公司再以30樓向金利豐財務作貸款協議。有趣的是當初收購中環中心的財團牽頭者正包括金利豐。佳兆業今回可說千迴百轉，驀然回首再與金利豐扯上關係。

事實上，自從內房危險以來，佳兆業已多次傳出或出售本港資產救亡，包括公司大股東自高位接手本地傳媒股星島（1105）16個月後，2022年5月再向本港富商、「玩具大王」蔡志明之子蔡加讚出售手上一半星島股權。事隔一年後，即2023年5月星島再停牌，並披露獲洽購，當時再傳出佳兆業有意出售其持股，惟最終集團公告洽購的提案已被撤回。

世茂曾抵押套14億 合生用作擔保

集團在2021年底，亦將與陳壯榮合資發展的啟德項目，售予新世界（0017）、遠東發展（0035）的合營企業；另又放售西營盤東邊街項目；今年4月放售長沙灣半新盤弦雅基座商舖；以及被指為佳兆業相關人士持有的薄扶林貝沙灣洋房亦遭接管放售等。

至於其他中環中心的內房買家亦動作多多，以世茂（0813）最為活躍，包括早在去年初已傳放售中環中心兩層物業；又在2021年10月將中環中心3層物業抵押取得14.05億元的資金等。至於持有48及49樓的合生創展（0754），則顯示兩項物業在今年5月再用作擔保協議。

明報記者 方楚茵