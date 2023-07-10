盈富沽空率曾逾90% 或因莊家為交貨

再向經理人增設單位平倉

每當港股市况波動時，盈富沽空金額及沽空比率也多急升。例如6月5日沽空成交便超越93億元（見圖），沽空比率近77%；6月13日，沽空比率更逾90%，即每10萬元交易額，賣方便有9萬元為沽空盤。

「若市場上有人想買大量買入ETF，莊家就有責任提供貨源，惟當其手上存貨不足，便會沽空一些ETF（交貨）以滿足投資者的需求……同時，莊家可以透過一級市場，以增設機制來買，或以現金增設一些基金單位以補回空倉。」李佩珊如此解釋。

對於有評論認為與大戶部署做淡有關，她則認為，在現時息口上升的情况下，沽空亦需一定成本，以沽空盈富做淡並不划算。從過去5年的數據看，盈富及國指ETF（2828）的沽空比率亦是較為持平。

投資者無論沽空股份還是ETF，都要向借貨一方支付利息，並要提供現金或現金等值資產（如美國國債）作為抵押。在高息環境下，利息及提供抵押品成本亦會相應增加。沽空盈富亦與買入期指、期權淡倉不同，並無槓桿放大回報效應。