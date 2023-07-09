中證監降公募基金管理費託管費

中證監改革公募基金費率涉6方面，包括堅持以固定費率產品為主；推更多浮動費率產品、降低主動式股票類基金費率和公募基金證券交易佣金費率，以及完善費率披露機制。

此外，去年銷售渠道費用佔公募基金費用總額約37%，中證監將修例規範基金銷售環節收費，預計於明年底前完成。

中證監負責人指優化基金收費模式，可令主動股票基金的管理費，在2025年較2022年下降約26%。

易方達廣發華夏等龍頭明起實施

易方達、廣發和華夏等多家大型基金公司已公布，自明日起會配合將旗下股票型基金和混合型基金管理費率和託管費率上限降至1.2%和0.2%。報道引述基金公司內部人士指出，因為基金管理規模難以快速改變，降低費率短期難免導致收入降低，對運作造成一定負面衝擊，可能減少維持運營和研究支出，不過長遠適應新費率水平後，優秀基金公司所管理規模可能更大，總收入或提升。