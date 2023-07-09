金管局放寬按揭 陳茂波：無意減樓市辣招

陳茂波表示，金管局放寬按揭限制的政策目標很清晰，是讓買樓自用，以及換樓人士需要繳付的首期和按揭保險費可略為減少及增加他們可選擇的物業。目前樓價和樓市交投比較平穩，及後加息無可避免，現時的政策目標是聚焦在協助買樓自住或按家庭需要換樓的人士，都可以比較容易。

傑富瑞：供款與入息比率仍限買家

本港樓市在今年初通關的小陽春後，樓價和成交量再次回落，樓價自2021年9月的歷史高位累跌約12%。投行傑富瑞認為，是次措施釋放的需求有限，因為市民可否負擔按揭，主要由按揭利率而非按揭成數決定，供款與入息比率（DTI）要求維持五成不變，限制買家購買高價物業可借取的按揭成數。目前月入超過10萬元的家庭只有21.7萬戶，佔本港家庭數目只有8%，而且有相當部分已擁有物業。該行預期，消息對地產商股價反應溫和。

傑富瑞維持對今年下半年本港樓價基本穩定的預期，最優惠利率料在本月或9月議息時加息0.25厘，短期內會繼續限制樓市購買力。該行認為對於啟德和黃竹坑等部分高價新盤，按揭成數放寬可有利銷售，而雖然上車盤料不會直接受惠，不過按保保費因而下調，也會有助減輕買家在加息期的壓力。

植耀輝：對地產股幫助不大

雖然按揭成數放寬幅度超過市場預期，不過，耀才證券研究部總監植耀輝認為，消息對地產股在周一復市不會有太大幫助，因為市場對樓價看法審慎，放寬按揭對提振置業需求的幫助不大，地產股表現料仍主要跟隨大市氣氛，等待內地本月公布扶助經濟措施。