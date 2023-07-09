螞蟻擬回購股權 估值3年挫七成 分析：短期難上市 監管下巨額估值難再

螞蟻表示，回購是為補充員工股份激勵以持續吸引人才，同時為進一步滿足股東對流動性的需求。早於2018年螞蟻上市前，多個外國投資者，包括私募基金銀湖、凱雷資本，基金公司貝萊德（美：BLK）、富達，以及新加坡政府基金等參與了上市前融資，當時螞蟻從外資成功集得103億美元。

螞蟻：回購為滿足股東流動性需求

不過，螞蟻在2020年上市被迫中止，因條款所限這些基金難從螞蟻的投資撤離，雖然是次回購估值較2018年融資時的9600億元下降約四成，但可為這些投資者在上市前提供退出機會。螞蟻公告指出，今次回購定價是在聘請國內外投資銀行作財務顧問，根據估值報告而作出，所有股東均可在回購比例內自願選擇是否參與。

經歷近年監管整改，螞蟻和母公司阿里巴巴今年頻頻進行重組，似為上市作準備，例如今年1月螞蟻控股公司君瀚和君澳，實行股東架構重組，創辦人馬雲放棄控制權，阿里亦在3月公布將分拆為6個業務集團（見表）。不過據港交所和上交所規定，若出現公司控制人變動，須等1年及2年才能上市，研究機構86Research指出，回購間接告知投資者，短期內重啟上市機會不大，鑑於回購估值高於不少機構估計，預期一些機構會參與。去年底富達估計，螞蟻估值降至4976億元。

此外，螞蟻公告，君瀚和君澳持股股東會自願放棄參與回購，此前已將其分紅留存公司，增強其財務實力和對公司資本補充能力，顯示對螞蟻長期發展的信心，有內媒分析這或是螞蟻高層避免被市場批評為借機套現。

阿里美股上周五升8.05%，折合報88.3港元，較港收報高收4.7%。資深證券分析師彭偉新表示，阿里短期不能分拆螞蟻集團上市，况且內地消費金融行業高峰已過，難像以往般釋放巨額估值。巨型科企在監管影響下，業務增長較難，加上遭機構投資者減持，股價表現需視乎市場信心恢復。

明報記者