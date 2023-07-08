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經濟
2023年7月8日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
螞蟻罰77億完成整改 阿里逆市升 騰訊亦遭殃 旗下財付通罰33億
美審計機構上月再來港查中概股
港股連跌3日蒸發千點 成交近千億
領展跌3%見7年新低 供股股東坐艇
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內媒批高盛唱淡內銀報告不可取 存誤讀
外企最快11月納恒指 比重設限 分析：助吸沙特阿美來港上市
周焯華提3項上訴 遭法院駁回 須付訟費
富瑞：九置商場租金改善 維持買入評級
美新職逾一年來首遜預期 6月增21萬 與「小非農」增50萬大相逕庭
日圓先生料明年匯價跌穿160
三星營業利潤跌96% 14年最差
新世界元朗棕地申改劃943伙住宅 鄰近旗下私人資助房屋項目 擴十八鄉路版圖
財團區內連環申建安老院舍 涉826張牀位
CCL按周跌1% 八大指數半年來首齊跌
偉易達黃子欣家族6500萬購峰景3房戶
HENLEY PARK下周二次輪銷售82伙
維港滙開放式戶租1.48萬 呎租53元
陸振球：北都要成功 新田規劃須完善
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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