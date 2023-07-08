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經濟

香港地產

HENLEY PARK下周二次輪銷售82伙

【明報專訊】近月新盤市場百花齊放，九龍區矚目新盤、恒地（0012）已屆現樓啟德HENLEY PARK，敲定下周二作次輪銷售、涉82伙，並於下周一截止認購登記。截至昨晚止，次輪銷售暫收約8000票，以下周二銷售82伙計，超額約97倍。此外，嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作、樓花期長約22個月的黃竹坑站港島南岸第4A期海盈山，今日起正式收票，最快下周展開首輪銷售。

下周二將進行次輪銷售82伙的HENLEY PARK，A1組大手客最多購買5伙。次輪銷售82伙，折實均呎22,163元，較首張價單的21,088元高5.5%，主要反映不同座數、景觀之不同。是次最平為1B座2樓K室，實用250方呎開放式間隔，折實價514.8萬元，折實實呎20,592元。

海盈山首批88伙 今日起收票

至於過去周二公布首批88伙價單的海盈山，嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊表示，項目今日起收票，最快下周展開首輪銷售，如項目銷情理想會考慮同日提價加推，特色戶擬招標推售。另美聯伙經絡按揭轉介，為海盈山買家提供低息H按優惠，按息全期為H加1.3厘，上限為P減2.5厘，封頂息率為3.5厘（P為6厘），年期最長可至30年，現金回贈2.8%；並設特享高存息戶口。另提供高成數按揭優惠，按揭成數七成，息率為P減2.5厘，年期最長25年，可享現金回贈高達1%，另免保費與手續費。

林海山城首錄洋房成交 涉逾1.4億

新界一手豪宅持續具承接力。希慎（0014）及香港興業（0480）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，新錄首宗洋房成交。據成交紀錄冊顯示，林海徑6號屋、實用面積5281方呎，另連1464方呎花園、963方呎天台，成交價達1.456億元、實呎27,571元，成交期210日，成交價為林海山城最高紀錄。項目去年夏天開售至今，累積售出24伙，料套現逾7億元。

相關字詞﹕林海山城 海盈山 恒地

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