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經濟

香港地產

偉易達黃子欣家族6500萬購峰景3房戶

【明報專訊】雖然樓市氣氛緩和，但有本地家族成員先後入市，中半山峰景實用面積1579方呎低層A室，3房1套間隔，上月連車位以6500萬元售出，實呎41,165元，登記買家為黃迪怡（Wong Wendy Dick Yee），與偉易達（0303）創辦人黃子欣女兒同名，料為同一人。原業主1996年1960萬元購入，帳面獲利4540萬元，賺幅2.3倍。

兩個月前1.18億購富滙豪庭4房戶

事實上，黃子欣家族亦持有同廈多個單位，如黃迪怡於2020年就以「買殼」形式購入同層面積相同的B室連兩個車位，當年有指作價約6100萬元，實呎3.86萬元。另黃子欣妻郭志蕙，2005年就以1880萬元購入低一層面積相同的B室連1個車位。換言之，該家族目前至少持有峰景3個單位。

黃子欣家族近月先後入市，黃子欣新抱譚雅文，5月底就向內地導演馮小剛及其妻徐帆以1.18億元購入中半山富滙豪庭2座高層A室，單位實用面積1933方呎，4房1套間隔，實呎約6.1萬元。馮小剛等2010年約5800萬元購入，持貨約13年，帳面勁賺6000萬元或逾1倍，連同該家族2015年購入同屋苑兩伙，即該家族2015年至今以共2.9億元購入屋苑3伙。

相關字詞﹕名人入市 豪宅成交 富滙豪庭 峰景 黃迪怡 黃子欣 偉易達

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