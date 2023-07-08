偉易達黃子欣家族6500萬購峰景3房戶

兩個月前1.18億購富滙豪庭4房戶

事實上，黃子欣家族亦持有同廈多個單位，如黃迪怡於2020年就以「買殼」形式購入同層面積相同的B室連兩個車位，當年有指作價約6100萬元，實呎3.86萬元。另黃子欣妻郭志蕙，2005年就以1880萬元購入低一層面積相同的B室連1個車位。換言之，該家族目前至少持有峰景3個單位。

黃子欣家族近月先後入市，黃子欣新抱譚雅文，5月底就向內地導演馮小剛及其妻徐帆以1.18億元購入中半山富滙豪庭2座高層A室，單位實用面積1933方呎，4房1套間隔，實呎約6.1萬元。馮小剛等2010年約5800萬元購入，持貨約13年，帳面勁賺6000萬元或逾1倍，連同該家族2015年購入同屋苑兩伙，即該家族2015年至今以共2.9億元購入屋苑3伙。