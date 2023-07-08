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新世界元朗棕地申改劃943伙住宅 鄰近旗下私人資助房屋項目 擴十八鄉路版圖

【明報專訊】新世界（0017）近年積極拓展元朗南、近十八鄉路一帶，最新再就十八鄉路一幅6.52萬方呎的「政府、機構或社區」土地，原規劃學校用途的棕地，因區內學校供應過剩而改劃為住宅，擬建兩幢大廈、提供943個住宅單位，總樓面約42.4萬方呎，為今年2月就大樹下東路項目後，該集團再遞交同區改劃住宅申請，連同已獲批發展、位於欖喜路的私人資助房屋項目，十八鄉路一帶三個項目全數改劃後，將提供2371個單位，進一步擴大區內版圖。

近年少有投得住宅官地的新世界，正密密將旗下農地或棕地申請改劃住宅，以便將手上「生地」轉為「熟地」。據城規會文件顯示，上述申請地點位於元朗第13區十八鄉路丈量約份第120約地段第2231號等多個地段及毗連政府土地，毗鄰為瑧頤，亦鄰近翹翠峰，地盤面積6.52萬方呎，申請人擬改劃為「住宅（甲類）」用地，計劃以地積比6.5倍發展，擬建兩幢不多於25層高的綜合大廈，提供943個住宅單位。

除住宅外，項目的低層除設零售商店外，亦提供幼兒中心（150個服務名額），及長者日間護理中心（60個服務名額），整個項目總發展樓面約42.4萬方呎。上述申請由JOIN BASE DEVELOPMENT LIMITED提出，該公司董事包括新世界執行董事薛南海等。

2008年曾劃作學校用途

申請人指，上述地皮2008年被規劃作學校用途，惟學校用途在過去的15年間從未實現，考慮了元朗區內學校因人口結構轉變而導致的供應過剩情况，提出改劃申請。申請人又指，土地只一直作臨時的棕地用途，為響應政府施政報告的房屋政策，通過開發棕地，有助釋放土地的潛力，同時提供社福設施，以推廣長幼共融的概念。

十八鄉路三項目共涉2371伙新供應

事實上，自政府落實北部都會區發展後，不少財團加快改劃地皮，新世界是其中之一，除了着力拓展港鐵（0066）北環線新田站一帶的農地外，亦多次提交十八鄉路一帶的土地改劃，包括去年5月就欖喜路項目提交申請，發展為私人資助房屋項目，並於去年10月獲批建1幢不多於25層高的住宅大廈，以及1幢不多於3層的非住用建築物，提供312伙住宅和藝術品儲存用地，總樓面21.58萬方呎。此外，新世界亦在今年2月就大樹下東路及十八鄉路一幅地皮，在恆香製餅廠旁，申請改劃「住宅（甲類）」用途，擬建1116伙，總樓面涉逾40.8萬方呎。另外，新世界亦參與土地共享先導計劃，項目位於橫洲永寧村，該項目提供1595伙私人住宅。

明報記者

相關字詞﹕改劃申請 私人資助房屋項目 薛南海 十八鄉路 新世界

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