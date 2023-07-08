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經濟
國際金融

三星營業利潤跌96% 14年最差

【明報專訊】受記憶體晶片銷售放緩影響，三星電子（韓：005930）公布的第二財季初步財報顯示，季度營業利潤按年大跌96%至6000億韓圜（約36億港元），雖高於市場平均預期的5310億韓圜（約32億港元），卻是2009年以來最差的表現。第二季收入按年跌22%至60萬億韓圜（約3599億港元），跌幅大於市場預期，也是2009年以來最嚴重的跌幅，昨股價挫2.4%。

券商料半導體部門蝕240億

三星電子未公布各部門的業績。券商估計，負責半導體項目的數字解決方案（DS）部門，或出現3萬億至4萬億韓圜（約180億至240億港元）虧損。鑑於第二季動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片的出貨量增加，次季的半導體虧損規模，可望較第一季的4.6萬億韓圜虧損收窄。三星的晶片業務在第一季出現14年來首次虧損。

業界已採取措施支持價格。三星電子4月表示，將削減產量，以應對供應過剩。三星的競爭對手美光科技（美：MU）上周表示，已度過低谷。SK海力士（韓：000660）的高層預計，受中國復蘇及人工智能（AI）的需求帶動，今年稍後市場狀况將有所緩解。

高盛分析師Giuni Lee指出，三星電子半導體業務最嚴重季度虧損相信在今年第一季，預計其相關業務虧損將逐漸收窄，並在第四季錄得些微盈利。中信里昂分析師Sanjeev Rana預計，三星電子下半年利潤將大幅反彈，因記憶體晶片價格下降放緩，預計市場需求將恢復。

（綜合報道）

[國際金融]

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