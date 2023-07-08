日圓先生料明年匯價跌穿160

估明年下半年收緊幣策

隨着美聯儲接連放鷹，美、日利差預期擴大，投資者持續沽出日圓，買入美元。今年以來，日圓兌美元已貶值9%，是表現最差的G10貨幣。去年曾準確預測日圓兌美元跌至150水平的榊原英資表示，若日圓兌每美元跌穿160，日本當局「可能會試圖干預」。日本政府及央行去年動用了650億美元支撐日圓匯率。

榊原英資預期，在日本央行收緊政策前，日圓仍可能持續受壓。不過他表示，若日本經濟如預期般過熱，日本央行明年可能會收緊政策。他估計日本央行有可能會在明年下半年改變貨幣政策，放棄負利率及孳息率曲線控制（YCC）政策。

不過日本央行官員近期仍一再強調寬鬆政策的必要。日本央行副行長內田真一接受共同社訪問時稱，「完全不急於加息」，重申將維持大規模貨幣寬鬆政策。他指出，當前難以預見能夠實現通脹率穩定於2%的目標，如果改為收緊貨幣政策，那麼實現2%通脹目標的風險將大得多。日本央行行長植田和男此前亦表示，一旦通脹可望持續穩定於2%的目標，央行才會放棄YCC政策，並開始縮減資產負債表。

（綜合報道）

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