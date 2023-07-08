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經濟

富瑞：九置商場租金改善 維持買入評級

【明報專訊】隨着今年初放寬疫情防控措施，高檔零售商場的復蘇表現，引起大行注視。富瑞發表報告跟進指，九龍倉置業（1997）（下稱九置）的零售物業酒店收入改善，料有助帶動整體收入增長，但是受到息率上升影響，或影響盈利表現。不過富瑞維持買入評級，目標價50元，料潛在升幅27%。

息率升或影響盈利表現

九置昨日收報38.35元，跌1.67%，跌幅比大市下跌0.9%為多。富瑞的報告形容，九置的中期前景大抵不變，但是短期內的盈利表現，則難以對股價帶來刺激。

同時，該行亦表示，九置三個商場在上半年續租租金均正面增長，當中尤以海港城的表現最標青，無論人流及租戶銷售，均已經回復至疫情前即2019年首季的70%。高檔奢華商品將於8月份進入補貨期，並且發下新單，以迎來秋冬旺季。

該集團旗下的酒店中環Murray的房租叫價，則已超過疫情前水平，平均入住率約七至八成。至於寫字樓方面，儘管續租表現仍然較負面，但是因為保險公司擴充業務，料帶動海港城的寫字樓表現。

該行指，九置手上的負債達465億元，約有10億元自由現金流，加上可以結束部分長期投資，用作降低負債，年內餘下的發展收益有限。截至2022年底，該股的長期投資約有139億元。該行稱，已有投資者將高息影響盈利的因素，考慮在內，因此解釋了九置近期股價為何自今年5月份以來轉弱。

花旗予九置目標價60.5元

另一大行花旗則稱，隨着九置今年有三分之一租約到期續租，表現正面，加上更多旅客乘坐高鐵南下的因素帶動，料有助九置增加市場佔有率，給予九置目標價60.5元，較去年所定的53.9元調高12.2%。現價相對目標價，有40.5%潛在升幅，評級為買入。

相關字詞﹕九龍倉置業 花旗 富瑞

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