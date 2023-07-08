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經濟

GEM改革下半年諮詢 梁鳳儀痛斥唱高散貨騙局

【明報專訊】證監會行政總裁梁鳳儀表示，有關創業板（即GEM）改革，港交所（0388）將在下半年就此展開公眾諮詢。她認為不論對GEM採取任何改革舉措，必先解決投資者需求和流動性問題，過去「唱高散貨」這類騙局已令投資者蒙受巨額財務損失，同時亦可能動搖投資者的信心，而在投資者欠缺興趣，進而導致股票流動性偏低情况下，即使有更多公司加入，亦不大可能提升香港的市場地位。

她出席香港證券及投資學會午宴時致辭稱，過去10年，散戶投資者的股票交易額停滯不前，佔市場總成交額比重甚至由2010年度的25.8%降至2020年度的15.5%，3月以來通過投資者識別碼取得的數據，更發現散戶投資者佔市場總成交額縮減至約12%，小型股的數目卻急增，在2015年至2018年期間，上市時市值低於5億元的公司首次公開招股有290宗，佔該段期間首次公開招股總數約48%，暴增原因之一是「造殼活動」，導致小型股流動性相對偏低。

散戶佔成交比例縮減至12%

梁鳳儀指出，「唱高散貨」個案所涉被凍結資產金額自2020年以來，證監會發出限制通知書凍結資產約值18億元，並涉及10隻「唱高散貨」騙局目標股票。這些資產主要為騙徒帳戶中的資金及證券，包括向投資者拋售股票所得收益，但可能只是冰山一角。

她認為，市場參與者均擔當重要角色。要匯聚大量優質發行人，繼而重燃投資者對小型股的需求，中介人尤其是保薦人和包銷商應為質量把關，篩除有問題公司。至於機構投資者亦可在中小企首次公開發售前後提供資金。此外，她指，現時證券分析師對小型股研究可謂寥寥無幾，而機構投資者的參與將推動研究該板塊的需求，有助提高市場透明度及效益。

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