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經濟

螞蟻罰77億完成整改 阿里逆市升 騰訊亦遭殃 旗下財付通罰33億

【明報專訊】中證監昨晚在微信公眾號發文，監管部門對螞蟻集團及旗下機構處以至少71.23億元人民幣（約77.1億港元）罰款，同時要求關停違規開展的「相互寶」業務，並依法補償消費者利益，正式結束對螞蟻長達數年的監管整改。另外，人行網站公布對騰訊（0700）旗下財付通罰款近30億元人民幣（約32.5億港元）。路透社昨午已引述消息稱，內地監管當局最快於昨日（7日）公布對螞蟻的罰款，阿里巴巴（9988）午後股價直線向上，最多升6.4%，收市報84.3元，升3.4%。人行公布螞蟻罰款後，阿里美股（美：BABA）再升。較港收市再升逾4%。

明報記者 蕭嘉聰

阿里ADR再升 較港收市高4％

金融監管部門自2020年11月以來從依法加強監管和有效防範風險的角度出發，督促指導螞蟻、騰訊等大型平台企業，全面整改金融活動中違法違規問題，現時平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改，未來部門工作重點將由推動平台企業金融業務的集中整改，轉入常態監管。金融管理部門將會完整、準確、全面貫徹新發展理念，提升平台企業金融業務常態化監管水平，依法將各類金融活動全部納入監管，確保同類業務適用同等監管規則，以實現公平監管。

路透：有助重新鋪路上市

螞蟻集團回應稱，昨收到金融管理部門行政處罰決定書，對此誠懇接受、堅決服從，並將進一步落實合規治理水平。集團表示，自2020年以來在金融管理部門指導下積極推進各項整改，目前已完成相關整改事項。未來將恪守使命與初心，堅持守正創新，繼續增強科技研發能力，努力為實體經濟，尤其是小微群體做好服務並創造更大價值。

路透引述消息人士稱，當局公布罰款有助集團未來取得金融控股公司牌照，重新鋪路籌備上市。

螞蟻整改事件始於2020年11月上市大計觸礁，其後集團積極進行整改，去年底獲批為子公司重慶螞蟻消費金融公司增資，被視為監管終結的信號，今年1月更宣布重大股權結構變動，創辦人馬雲放棄實際控制權，其後多次傳出監管當局對其罰款已拍板定案，昨日公布罰款後，歷時3年的整改有望正式告一段落。

易方資本創辦人及投資總監王華認為，當局公布螞蟻罰款反映整改已塵埃落定，對市場是正面信息，雖然集團估值有所收縮，但相信其集資計劃仍具吸引力。他又稱，落實罰款反映監管風向稍有轉變，未來對互聯網行業及香港市場亦有影響。王華表示，昨日阿里股價並非一面倒向上，最終升幅有所回落，相信大型資金尚未落注，或是對人事變動、監管風向改變的多重因素之下，資金預計螞蟻上市之路仍有些崎嶇。

相關字詞﹕螞蟻集團 潘功勝 馬雲 人民銀行 阿里巴巴

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