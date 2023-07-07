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經濟
2023年7月7日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
美料再加息人幣偏軟 恒指挫600點 恒指牛打靶涉五千張期指沽盤 藍籌近全跌
人行開出偏強中間價 官媒連番唱好匯價
花旗：美最快明年首季減息
周三貼現窗拆借31億 年半第二
華寶執董蔡文霞遭廉署拘捕 復牌曾挫一成半
KeeTa斥300萬搶客 周四至周六免運費
日本今年新股平均回報75%冠亞洲 區內主要市場新股表現 僅港錄負回報
下半年新股續來港 陸道培遞表申上市
中指院：下半年需更多政策遏樓市下行
內房賣樓未見起色 旭輝上月銷售額跌六成
16車企簽承諾書 避免過度競爭
澳門法院變賣周焯華及相關企業資產 底價合共近6億澳門元
美小非農職位增長超預期1倍 市場押注本月加息概率維持95%
大宗商品價續偏軟 反映市場憂經濟衰退
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美元定存高息精選
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技術取勝：聯想集團料20天線有承接
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劉思明：港股料延跌浪 科技股韌性強
周顯：簡約公屋方便政府「做假數」
譚新強：中國應支持印度 成為安理會常任理事國
湯文亮：高息環境 放寬辣招好時機
大馬經濟雖放緩 新盤供應減助穩樓價
滙都I首推125伙 折實均呎1.37萬 低兩年前同區新盤一成 1房441萬入場
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天璽．天1期批預售涉906伙 最快下季推
南昌站TOWNPLACE開放式戶月租1.38萬起
嘉華4.68億購「越南朱」天后酒店全幢
劉思明：港股料延跌浪 科技股韌性強
【明報專訊】港股受壓，恒指失守18,800點下滑，料將延續年初以來跌浪。面對重磅行業或主題向下突破，科技股的韌性明顯較強。
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