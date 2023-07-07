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經濟
葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：「一折價」買信德睇長線

【明報專訊】高息環境近月一直把港股壓得喘不過氣，市場最新預期息口在未來一段較長時間處於較高水平（higher for longer），港股過去兩日均大跌，恒指昨日收報18,533點，逼近今年低位，筆者前日向上司陸振球訴苦，指現時買港股並不容易，要有買入後股價隨即下跌的心理準備，因此除非真的很喜歡該股才會出手。抱着此心態，筆者昨日以1.21元、較每股資產淨值約11元折讓近九成的「一折價」買入信德集團（0242），下文將會詳細交代。

地產發展受累高息 其他業務料理想

信德核心業務包括地產、運輸、酒店及消閒與投資，由已故賭王何鴻燊於於1972年成立，並自1973年起在港上市，今年是上市50周年，現時主席兼董事總經理是何鴻燊的女兒何超瓊。

目前信德旗下地產業務包括發展及銷售、租賃及管理服務，地區包括澳門、香港、新加坡及中國內地一二線城市等，而過去一年受累於高息環境，發展及銷售業務放緩。不過，筆者認為，信德租賃及管理服務做得不錯，持有51%的西寶城鄰近香港大學、是西環最大型購物商場，近年引入大型超市經營主打新鮮食品的「鮮級市場」，筆者路經當地往往便會去購物，而集團亦擁有上環地標信德中心多個舖位、寫字樓及泊車位。

酒店業務受惠經濟復常

運輸業務方面，信德透過與香港中旅的聯營公司，於大灣區提供跨境高速客船及跨境巴士等服務；至於酒店及消閒業務，信德擁有及管理港澳及內地多間酒店外，亦管理澳門旅遊塔。受累於疫情防控，上述兩大業務去年均虧損，惟隨着今年經濟已復常，業績料會顯著改善。

信德旗下投資業務包括持有澳博（0880）母公司澳娛約15.8%實際股權，而集團透過與合作伙伴組成三方財團，獲批啟德郵輪碼頭項目發展的5年租賃協議，已於上月投入服務。

淨負債高融資成本增 高息下處逆風

即使信德上述四大業務均頗有規模，惟以昨日收市價1.21元計市值僅36億多元，與去年底總資產淨值近360億元比較，大幅折讓近九成，估值如此低殘的原因，相信是集團去年底淨借貸逾94億元，去年融資成本逾4億元，期內錄得逾5億元虧損，在目前高息環境下亦續處逆風。

總而言之，筆者相信即使信德今年地產發展及銷售業務受累高息而放緩，惟地產租賃及管理服務仍屬現金牛，而且運輸、酒店及消閒與投資業務今年應該較去年改善，有望由此帶來經營現金流減債，在此前題下，以現時股價對比總資產淨值的「一折價」買入，作為長線投資屬值博。

[葉創成 創富倉]

相關字詞﹕何鴻燊 何超瓊 信德集團（0242）

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