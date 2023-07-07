明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

大宗商品價續偏軟 反映市場憂經濟衰退

【明報專訊】在持續加息的環境下，原油、鐵礦石等大宗商品價格持續偏軟，反映市場人士對經濟前景的擔憂。衡量廣泛類別大宗商品表現的標普高盛大宗商品指數（S&P GSCI）顯示，全球大宗商品價格在過去12個月下跌超過25％。截至6月30日，工業金屬價格在12個月內下跌3.79％，石油、天然氣等能源商品價格更下跌23％。儘管油組與盟友（OPEC+）已接連宣布減產，但油價仍持續偏軟，布蘭特油價已按年跌逾三成。

OPEC+每天減產擴至516萬桶

沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）（沙特：2222）行政總裁Amin Nasser表示，油價持續下跌是因為經濟逆風來襲，到處顯示經濟衰退的迹象，不過中國開始復蘇，而航空燃油需求也開始回升，對原油需求前景感到樂觀。總部位於巴黎的國際能源署（IEA）此前預計，原油供應將於下半年趨緊，屆時每天的原油需求將較供應量高出近200萬桶。

油組（OPEC）領袖沙特本周表示，自願將每日產量額外下調100萬桶的決定，由原定的7月，延長1個月至8月。俄羅斯亦表示，將在8月把每天石油出口量削減50萬桶。截至6月底，OPEC+每天減產366萬桶，佔全球需求的3.6%。最新的減產措施，意味OPEC+每天的減產幅度擴大至516萬桶。不過布蘭特原油價格迄今僅在略高於每桶75美元的低位徘徊。

經濟前景不明之際，工業金屬等大宗商品的價格，往往較採購經理指數（PMI）等經濟指標先行走低。數據分析公司Kpler資深大宗商品分析師Reid I'Anson表示，鐵礦和銅是評估全球經濟周期的晴雨表，也是建築和製造業的重要指標。目前很多經濟體的建築及製造業已陷入衰退，恐拖累經濟廣泛下滑。

分析：倘通脹轉弱 大宗商品或更多下行空間

中國近期部分經濟數據較預期弱，也為大宗商品價格增添壓力。美銀指出，由於建築行業轉弱，今年至今鋼鐵及鐵礦石平均價格按年跌16％。

標普道瓊斯指數公司大宗商品負責人Jim Wiederhold指出，由於潛在的經濟衰退，企業和消費者減少了需求，許多主要大宗商品價格在過去數月下跌，若通脹持續轉弱，大宗商品市場短期內可能出現更多下行空間。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕工業金屬 油價 需求轉弱 衰退前景 大宗商品

上 / 下一篇新聞

美料再加息人幣偏軟 恒指挫600點 恒指牛打靶涉五千張期指沽盤 藍籌近全跌
美料再加息人幣偏軟 恒指挫600點 恒指牛打靶涉五千張期指沽盤 藍籌近全跌
人行開出偏強中間價 官媒連番唱好匯價
人行開出偏強中間價 官媒連番唱好匯價
花旗：美最快明年首季減息
花旗：美最快明年首季減息
周三貼現窗拆借31億 年半第二
周三貼現窗拆借31億 年半第二
華寶執董蔡文霞遭廉署拘捕 復牌曾挫一成半
華寶執董蔡文霞遭廉署拘捕 復牌曾挫一成半
KeeTa斥300萬搶客 周四至周六免運費
KeeTa斥300萬搶客 周四至周六免運費
日本今年新股平均回報75%冠亞洲 區內主要市場新股表現 僅港錄負回報
日本今年新股平均回報75%冠亞洲 區內主要市場新股表現 僅港錄負回報
下半年新股續來港 陸道培遞表申上市
下半年新股續來港 陸道培遞表申上市
中指院：下半年需更多政策遏樓市下行
中指院：下半年需更多政策遏樓市下行
內房賣樓未見起色 旭輝上月銷售額跌六成
內房賣樓未見起色 旭輝上月銷售額跌六成
16車企簽承諾書 避免過度競爭
16車企簽承諾書 避免過度競爭
澳門法院變賣周焯華及相關企業資產 底價合共近6億澳門元
澳門法院變賣周焯華及相關企業資產 底價合共近6億澳門元
美小非農職位增長超預期1倍 市場押注本月加息概率維持95%
美小非農職位增長超預期1倍 市場押注本月加息概率維持95%
大摩：微軟最受惠AI業務 大型軟件公司中投資首選
大摩：微軟最受惠AI業務 大型軟件公司中投資首選
張兆聰：港股失守低位 一太逆巿向好
張兆聰：港股失守低位 一太逆巿向好
美元定存高息精選
美元定存高息精選
葉創成：「一折價」買信德睇長線
葉創成：「一折價」買信德睇長線
植耀輝：重卡需求勁 重汽候買
植耀輝：重卡需求勁 重汽候買
技術取勝：聯想集團料20天線有承接
技術取勝：聯想集團料20天線有承接
盧駿匡：港股仍有望「七翻身」
盧駿匡：港股仍有望「七翻身」
領展黃大仙中心搞全球漢服模特大賽
領展黃大仙中心搞全球漢服模特大賽
快運送2.1萬張機票 往返亞洲19城市
快運送2.1萬張機票 往返亞洲19城市
劉思明：港股料延跌浪 科技股韌性強
劉思明：港股料延跌浪 科技股韌性強
周顯：簡約公屋方便政府「做假數」
周顯：簡約公屋方便政府「做假數」
譚新強：中國應支持印度 成為安理會常任理事國
譚新強：中國應支持印度 成為安理會常任理事國
湯文亮：高息環境 放寬辣招好時機
湯文亮：高息環境 放寬辣招好時機
大馬經濟雖放緩 新盤供應減助穩樓價
大馬經濟雖放緩 新盤供應減助穩樓價
滙都I首推125伙 折實均呎1.37萬 低兩年前同區新盤一成 1房441萬入場
滙都I首推125伙 折實均呎1.37萬 低兩年前同區新盤一成 1房441萬入場
話你知：兩年半前補地價 每呎4092元
話你知：兩年半前補地價 每呎4092元
海盈山最快明起收票
海盈山最快明起收票
天璽．天1期批預售涉906伙 最快下季推
天璽．天1期批預售涉906伙 最快下季推
南昌站TOWNPLACE開放式戶月租1.38萬起
南昌站TOWNPLACE開放式戶月租1.38萬起
嘉華4.68億購「越南朱」天后酒店全幢
嘉華4.68億購「越南朱」天后酒店全幢