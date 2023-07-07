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經濟

中指院：下半年需更多政策遏樓市下行

【明報專訊】中國指數研究院發布《2023上半年中國房地產市場總結與下半年趨勢展望》，預期中國的逆周期調節舉措加快跟進，下半年穩經濟政策有望逐漸落地，進而推動經濟穩步增長。而房地產方面的政策包括「帶押過戶」、降低中介費政策落地效果不及預期，對市場帶動作用不明顯，短期仍需要進一步細化落實。

降首付降房貸利率有望加力

中指院認為，當前多數城市房地產調控政策已基本取消，下半年需要更大力度的托底政策才能遏制住市場下行趨勢，隨着二季度市場持續轉弱，下半年政策加力預期增強。

短期來看，預計需求端政策仍將降低購房門檻和購房成本放在首位，核心一二線城市政策有望適度糾偏，「一區一策」、結合生育政策等或是重要方向，如信貸方面優化「認房又認貸」、降低首付比例、降低房貸利率等，針對改善性住房需求的信貸政策有望加力。此外，優化限購範圍、降低交易稅費等也存在較大空間，「房票」安置或成為更多城市支持房地產市場發展的舉措之一。企業端政策仍將側重緩解房地產企業的資金壓力、防控風險上，對房企的金融支持措施有望繼續落地。另外，「保交樓」資金和配套舉措也有望進一步跟進，穩定市場預期。

中指院又預計，今年全年銷售面積13億平米左右，開工、投資持續下行。二季度以來，全國房地產市場明顯降溫，購房者觀望情緒加重。當前購房者置業情緒仍受多個因素影響，其中居民收入預期偏弱、房價下跌預期較強等，這些因素能否好轉以及政策優化力度的大小直接影響著下半年房地產市場走勢。

該院預計，市場在經歷了「大起大落」後，預計「十四五」後半程，市場將逐漸回歸常態。若剔除2021年商品住宅銷售的15.7億平方米和2022年的11.5億平方米，未來兩年商品住宅銷售規模年均在12億平方米以下。

相關字詞﹕降首付 房票 保交樓 帶押過戶 內地樓市 中國指數研究院

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