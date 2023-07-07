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經濟

下半年新股續來港 陸道培遞表申上市

【明報專訊】下半年開始新股陸續來港，據外電消息稱，中國最大線上健身平台Keep（3650）傳以下限定價28.92元。

另外，內地血液病醫療服務供應商陸道培醫療集團（陸道培），亦於周三（5日）遞表申請上市。

線上健身平台Keep傳下限定價

據陸道培申請文件披露，中信證券、招銀國際及麥格理資本為聯席保薦人，而新加坡淡馬錫亦有份投資，持股8.21%。早於2021年8月陸道培已傳計劃來港上市，當時傳出擬集資約5億美元（約39億港元），時隔約兩年後，終在前日遞表申請上市。

陸道培於2020至2022年間連續錄得虧損，3年累計虧損約10億元（人民幣，下同）。分別在2020、2021及2022年虧損1.04億元、3.76億元和5.21億元，集團解釋是由於向投資者發行的金融工具帳面值變動影響所致。

另外，陸道培於3年間收入均有增長，2022年收入為16.77億元，按年上升22.4%；毛利則約為2.37億元，按年升42.09%。

陸道培業務包括經營自家醫院，以提供全周期血液病醫療服務、向自家醫院患者及第三方提供血液病特檢服務。醫院服務成集團總收入的主要來源，醫院服務佔集團總收入83.7%，陸道培於北京及河北分別擁有2間和1間血液病醫院。集團亦計劃於2023年12月於上海開設新醫院，以及於2025年之前將河北醫院搬遷，擴大服務規模。

相關字詞﹕醫藥股 新股 陸道培

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