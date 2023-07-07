日本今年新股平均回報75%冠亞洲 區內主要市場新股表現 僅港錄負回報

明報記者 蕭嘉聰

根據彭博數據，亞洲市場新股今件以來平均回報率為21%，韓國新股市場亦不遑多讓，期內平均回報50.2%，香港則錄得負回報，期內蝕5.8%，是各個市場中表現最差。單從新股交易首日來看，日本市場的新股亦平均上漲51%，是5年來表現最強。

韓新股回報50% 港蝕5.8%

報道指出，日本新股表現跑贏大市，日經指數亦飈升至30多年來新高。由於日圓匯率走弱、公司治理改革及日本央行的寬鬆貨幣政策，外國投資者大舉流入日本股市，東證交易所亦試圖讓更多公司到日本上市。

即使全球銀行業出現危機，日本今年兩大新股、日本最大電商樂天集團（日：4755）旗下網絡銀行樂天銀行（Rakuten Bank）（日：5838）及住信SBI網絡銀行（日：7163）仍分別於4月及3月成功集資6.76億美元（約52.9億港元）及4.21億美元（約32.9億港元），股價上市以來均上升逾三成以上，前者更是2018年以來日本最大規模IPO。

另外，今年上半年在東京上市的44隻新股集資額均少於1億美元，即使日本太空公司ipsace（日：9348）4月上市後登月失敗，其股價較上市價仍升逾5倍。

報道引述新加坡Aequitas Research分析師Clarence Chu稱，日本IPO市場表現熾熱，除基本面因素，亦可能是近日出現「購入日本（buy Japan）」的投資角度，投資者視日本為一個具吸引力的風險投資地點。他指出，隨着日本多家公司成功上市，部分投資者開始以「FOMO（Fear Of Missing Out、錯失恐懼症）」態度投資，希望趕及下一個上市熱潮。

投資者恐錯失升市 分析：續押注日股

事實上，今年以來香港新股市場相較區內市場表現平平，印尼IPO市場更曾於6月初集資額達21億美元，超越香港躋身全球第四。今年上半年計，港股IPO集資額為178億元，位列全球第六名，29隻新股（撇除沒集資的4家新股）當中有13隻股份現價高於上市價、即55%新股要破底。當中最大新股，集資額達53億元的珍酒李渡（6979）4月底上市至今股價累積下跌26%。