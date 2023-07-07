周三貼現窗拆借31億 年半第二

隔夜拆息昨輕微回落

半年結剛在本周初完結，隔晚拆息仍維持在較高水平波動，周三隔夜港元拆息報5.4836厘，較在金管局貼現窗拆借的基本利率5.5厘相差不遠，略低1.64點子（1厘等於100點子）。昨日港元隔晚拆息報5.4143厘，較周三下跌6.93點子。

余偉文提醒毋須怕被標籤

貼現窗為金管局為銀行提供短期流動資金的工具，銀行日終結算時發現流動資金不足，可將所持的外匯基金票據或債券抵押，取得隔夜港元流動資金進行銀行同業結算。作為取得流動性的「最後手段」，過去銀行較避忌使用貼現金，以免予監管當局有管理流動性不善的印象。不過，金管局總裁余偉文早前撰文，提醒銀行毋須擔心「標籤效應」，有需要時可以隨時使用金管局的各類流動資金安排，他指最近有銀行使用金管局的貼現窗，正好顯示銀行已逐步適應市場變化，善用流動資金管理工具。

1個月拆息昨重回5厘

昨除隔夜拆息外，其餘拆息皆全線上升，與按揭利率相關的1個月拆息重回5厘，上升7.73點子至5.04405厘，較美元有抵押隔夜融資利率（SOFR）的同期參考利率低12點子，比周三收窄5點子。截至晚上9時，港匯報7.8207，升21點子（1元等於1萬點子）。美元指數跌0.16%，報103.19。昨日港元3個月拆息升6.48點子至5.04685厘，6個月拆息升5.84點子報5.05696厘，12個月拆息升6.3點子至5.06964厘。