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經濟

花旗：美最快明年首季減息

【明報專訊】花旗大中華區經濟師雷智顏預計，美國下半年於本月和9月將各加0.25厘，但認為美國為了維持經濟增長，尤其明年底有總統選舉，因此預料聯儲局最快明年首季開始減息0.75厘，前提是經濟明顯出現衰退。另外，晨星則預期美國本月再加息0.25厘至5.5厘，並指其經濟有三成機率步入溫和衰退，預料聯儲局明年開始大舉減息，2025年中期或降至1.5厘，意味明後兩年減息幅度達4厘。

美國7月和9月將各加0.25厘

香港經濟方面，雷智顏表示政府需加快提升運力，尤其運輸和航空業，以免流失客源。對於政府正積極開拓中東和內地市場，她認為在地緣政治複雜環境下，香港需擴展外圍經濟。另指外勞輸入政策有助緩和勞動人口短缺情况，但要盡快擴展至不同行業，亦要處理部分行業的勞工資源供應錯配問題。

至於本港樓市，她表示港元拆息（HIBOR）年內會隨美加息上升，可達5.5厘水平，而銀行最優惠利率（P）因現時人民幣借貸較廉宜，故港元借貸需求不大，認為只跟美息一半，即美加息半厘，港加息0.25厘。基於本港利率仍處高水平，以及經濟面未見強勁，故預料本港下半年樓價跌6%，抵消年初升幅。

至於股票市場，花旗中國股票策略師劉顯達表示，下半年恒生指數區間波動與上半年相若，維持下半年目標22,000點和明年上半年23,000點的預測。另看好A股表現，指內地政策支持因素下，有利濠賭股、交通運輸、科技股等股份。

人民幣方面，雷智顏指人民幣兌美元3個月目標價設於7.3，不排除未來會略為轉弱，但認為人民幣弱勢有助刺激出口，令內地穩定經濟發展。

相關字詞﹕人民幣 樓市 股票 香港經濟 加息預期 聯儲局

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