明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

美料再加息人幣偏軟 恒指挫600點 恒指牛打靶涉五千張期指沽盤 藍籌近全跌

【明報專訊】美國聯邦儲備局最新會議紀錄揭示，會內一面倒預期今個月再加息，市場預期本月加息機會高達九成。美匯續強，在岸人民幣再回軟，拖累港股甫開市即失守19,000點大關，恒指上午最多跌627點，一度跌穿18,500關。恒指牛證更出現「大屠殺」，單計恒指牛證打靶沽盤，約相當於5000張期指。息口敏感重磅科網藍籌全線跌約2%或以上，原應受惠加息重磅金融股亦大跌，友邦（1299）跌逾3%，一籃子沽盤下，80家藍籌股幾乎全線跌。

明報記者 陳偉燊

投資者藉口美國聯儲局一致預期本月加息，再於港股市場內「大殺戮」。恒生指數成分股只有小米（1810）及比亞迪（1211）微升之外，其餘均下跌。內需股如海底撈（6862）、安踏（2020）及潤啤（0291）均跌逾4%。對息口敏感的銀行股則明顯受壓，當中匯控（0005）跌逾1%。內銀股方面，如農行（1288）、建行（0939）亦跌逾3%。

北水撈底 淨買入32億

恒指牛證市場亦出現「大屠殺」，昨日有多達146隻恒指牛證被「打靶」並被收回，收回點數介乎16,700點至18,800點之間的牛證，相對恒指對冲沽盤約5000張合約，按昨日收市每張合約價值逾92萬元計，涉值也最少約463億元。期指方面，日間期指收近平水，報18,542點；夜期續炒低水111點，低見18,422點。跌市下，「北水」錄得淨買入撈底，涉值32.28億元。港股全日成交增至972.91億元。盈富基金（2800）昨日錄得沽空比率高企於69.2%，沽空盤高達32.38億元；比大市的沽空比率近18%遠遠為高。

「港股市底弱，並且一直下跌，就算總成交有1000億元，相對今年以來日均成交額1440億元仍然低，反映投資者不太願意參與入市。」第一上海首席策略師葉尚志續稱，此前美資大行發報告，將工行（1398）及農行（1288）的評級至沽售，亦幾乎令內銀股價全部向下。反之美國加息的說法已經盛傳多時，就算美國聯邦儲備局會議紀錄顯示，會內一面倒支持本月加息，他認為已屬投資者預期之內，只是大家借故找藉口沽貨而已。

分析：投資者擔心內地復蘇進度

葉尚志又稱，期指由之前一天的低水轉做平水，反映有投資者先行「食糊」套利，大市沽空比率處於高位近18%，恒指成分股內亦僅有兩隻股份上升，內需股跌幅尤深，顯示投資者對內地經濟復蘇進度表現擔心，但是寬鬆政策傳導到實體經濟需時，因此估計第三、四季起，內地經濟會漸次復蘇。

相關字詞﹕葉尚志 農行 小米 海底撈 友邦

上 / 下一篇新聞

人行開出偏強中間價 官媒連番唱好匯價
人行開出偏強中間價 官媒連番唱好匯價
花旗：美最快明年首季減息
花旗：美最快明年首季減息
周三貼現窗拆借31億 年半第二
周三貼現窗拆借31億 年半第二
華寶執董蔡文霞遭廉署拘捕 復牌曾挫一成半
華寶執董蔡文霞遭廉署拘捕 復牌曾挫一成半
KeeTa斥300萬搶客 周四至周六免運費
KeeTa斥300萬搶客 周四至周六免運費
日本今年新股平均回報75%冠亞洲 區內主要市場新股表現 僅港錄負回報
日本今年新股平均回報75%冠亞洲 區內主要市場新股表現 僅港錄負回報
下半年新股續來港 陸道培遞表申上市
下半年新股續來港 陸道培遞表申上市
中指院：下半年需更多政策遏樓市下行
中指院：下半年需更多政策遏樓市下行
內房賣樓未見起色 旭輝上月銷售額跌六成
內房賣樓未見起色 旭輝上月銷售額跌六成
16車企簽承諾書 避免過度競爭
16車企簽承諾書 避免過度競爭
澳門法院變賣周焯華及相關企業資產 底價合共近6億澳門元
澳門法院變賣周焯華及相關企業資產 底價合共近6億澳門元
美小非農職位增長超預期1倍 市場押注本月加息概率維持95%
美小非農職位增長超預期1倍 市場押注本月加息概率維持95%
大宗商品價續偏軟 反映市場憂經濟衰退
大宗商品價續偏軟 反映市場憂經濟衰退
大摩：微軟最受惠AI業務 大型軟件公司中投資首選
大摩：微軟最受惠AI業務 大型軟件公司中投資首選
張兆聰：港股失守低位 一太逆巿向好
張兆聰：港股失守低位 一太逆巿向好
美元定存高息精選
美元定存高息精選
葉創成：「一折價」買信德睇長線
葉創成：「一折價」買信德睇長線
植耀輝：重卡需求勁 重汽候買
植耀輝：重卡需求勁 重汽候買
技術取勝：聯想集團料20天線有承接
技術取勝：聯想集團料20天線有承接
盧駿匡：港股仍有望「七翻身」
盧駿匡：港股仍有望「七翻身」
領展黃大仙中心搞全球漢服模特大賽
領展黃大仙中心搞全球漢服模特大賽
快運送2.1萬張機票 往返亞洲19城市
快運送2.1萬張機票 往返亞洲19城市
劉思明：港股料延跌浪 科技股韌性強
劉思明：港股料延跌浪 科技股韌性強
周顯：簡約公屋方便政府「做假數」
周顯：簡約公屋方便政府「做假數」
譚新強：中國應支持印度 成為安理會常任理事國
譚新強：中國應支持印度 成為安理會常任理事國
湯文亮：高息環境 放寬辣招好時機
湯文亮：高息環境 放寬辣招好時機
大馬經濟雖放緩 新盤供應減助穩樓價
大馬經濟雖放緩 新盤供應減助穩樓價
滙都I首推125伙 折實均呎1.37萬 低兩年前同區新盤一成 1房441萬入場
滙都I首推125伙 折實均呎1.37萬 低兩年前同區新盤一成 1房441萬入場
話你知：兩年半前補地價 每呎4092元
話你知：兩年半前補地價 每呎4092元
海盈山最快明起收票
海盈山最快明起收票
天璽．天1期批預售涉906伙 最快下季推
天璽．天1期批預售涉906伙 最快下季推
南昌站TOWNPLACE開放式戶月租1.38萬起
南昌站TOWNPLACE開放式戶月租1.38萬起
嘉華4.68億購「越南朱」天后酒店全幢
嘉華4.68億購「越南朱」天后酒店全幢