明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
名人樓市論壇

香港地產

發展新界閒置土地 遠勝明日大嶼

【明報專訊】曾在1980年初協助港英政府規劃天水圍新市鎮的卓百德，在2021年2月4日本欄見報、題為「將軍澳佛堂澳供地快 遠勝明日大嶼」專訪中表示，在當時樓價急升的背景下，港府應該盡快改劃土地建屋，例如把當時用作填料庫的將軍澳佛堂澳改劃興建住宅予7萬人居住，並且引用《收回土地條例》大舉收回新界農地棕地作發展用途，在未來幾年落成大量住宅紓解民困、而非研究最快料15年後始有住宅供應落成的明日大嶼。

兩年前籲發展佛堂澳 港府今年訂相關藍圖

2021年10月時任特首林鄭月娥發表《施政報告》，提出發展北部都會區，完成後可容納約250萬人居住，並且提供65萬個職位。李家超去年7月出任特首後，除繼續推進北部都會區計劃外，今年1月發展局宣布完成制定佛堂澳所在將軍澳第137區初步發展大綱圖，可提供約5萬個房屋單位，供約13.5萬人居住，作為短中期其中一個主要房屋供應來源，首批約3.4萬人最快可於2030年遷入，政策方向與卓百德上述建議相若。

明日大嶼屬「虛榮的項目」

卓百德在是次專訪表示，香港人應該感到高興的是，政府終於採取非常有邏輯的步驟發展將軍澳佛堂澳，畢竟像現時用作填料庫明顯並非最有價值及明智。他表示：「此地皮本身已準備好發展，附近具備良好交通及其他基建，可以很快便伸延至此，應該是一個令人興奮的項目，將會為紓緩香港房屋短缺帶來重大貢獻。」

另外，卓百德認為，發展將軍澳佛堂澳及北部都會區等大型項目，比斥資逾6000億元發展明日大嶼填海造地明智得多，並指明日大嶼是一個自我中心的項目、虛榮的項目（This is an ego project, a vanity project），「我認為假如進行了全面及深入的社會、經濟、規劃、環境及財務等成本對比收益分析（cost benefit analysis）後，便會知道它（明日大嶼）根本不值得推行，政府至今尚未完成有關研究，或至少尚未向公眾公布，一旦研究面世後能證明我的觀點錯誤，請通知我」。

卓百德強調，希望本港政府將會放棄明日大嶼此想法，因為像發展佛堂澳般、聚焦於把現時在新界空置的大量土地作建屋及發展，這樣興建城市沒有那麼昂貴及更快速。

[名人樓市論壇]

上 / 下一篇新聞

西環地呎售7071元 低半年前26% 會德豐17億投得 發展期長達9年地皮鄰近殮房
西環地呎售7071元 低半年前26% 會德豐17億投得 發展期長達9年地皮鄰近殮房
政府為供應達標 因應市况降底價
政府為供應達標 因應市况降底價
維港滙半年沽190伙 內地客佔七成
維港滙半年沽190伙 內地客佔七成
黃埔無𨋢到1房470萬沽 3年半實蝕14%
黃埔無𨋢到1房470萬沽 3年半實蝕14%
山頂南區半年378宗租賃 價量齊升
山頂南區半年378宗租賃 價量齊升
HENLEY商場5.28億沽 呎價逾2萬
HENLEY商場5.28億沽 呎價逾2萬
空軍炸港股 沽空率27%有紀錄新高 收市跌305點 北水92億撈貨創1個月最多
空軍炸港股 沽空率27%有紀錄新高 收市跌305點 北水92億撈貨創1個月最多
高盛料內銀股息目標受考驗 降工行農行評級
高盛料內銀股息目標受考驗 降工行農行評級
瑞銀料MSCI中國指數 下半年高單位數上升
瑞銀料MSCI中國指數 下半年高單位數上升
中國財新服務業PMI降至53.9 遜預期
中國財新服務業PMI降至53.9 遜預期
港6月PMI見半年新低 私營經濟增長動力減
港6月PMI見半年新低 私營經濟增長動力減
內銀傳下調企業美元存息上限 冀減人幣沽壓
內銀傳下調企業美元存息上限 冀減人幣沽壓
星調整家族辦公室稅策 冀增投資就業 學者：與港有競爭 亦存互補關係
星調整家族辦公室稅策 冀增投資就業 學者：與港有競爭 亦存互補關係
建業新生活大股東抵押66%股權予淡馬錫
建業新生活大股東抵押66%股權予淡馬錫
會見北京市委書記 匯控杜嘉祺：續加大在京投資
會見北京市委書記 匯控杜嘉祺：續加大在京投資
東方海外次季收入按年大減63%
東方海外次季收入按年大減63%
高盛：港鐵今年缺售樓收益入帳
高盛：港鐵今年缺售樓收益入帳
強積金上半年 人均賺6900元
強積金上半年 人均賺6900元
傳與3投行商赴美上市 Shein估值468億
傳與3投行商赴美上市 Shein估值468億
羚邦日本再設辦公室 明年公布5年大計
羚邦日本再設辦公室 明年公布5年大計
豐田固態電池報喜 體積成本減半 充電10分鐘可續航1200公里 助電動車發展
豐田固態電池報喜 體積成本減半 充電10分鐘可續航1200公里 助電動車發展
聯儲經濟學家：或2026年才減息
聯儲經濟學家：或2026年才減息
黑石蘇世民全年薪酬19.7億 冠美企CEO
黑石蘇世民全年薪酬19.7億 冠美企CEO
張兆聰：小心地方債 中遠海控價殘可博
張兆聰：小心地方債 中遠海控價殘可博
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
技術取勝：百濟神州或挑戰130元阻力
技術取勝：百濟神州或挑戰130元阻力
劉思明：港股沽空飈 恒指勿失守18800點
劉思明：港股沽空飈 恒指勿失守18800點
周顯：新田發展不如改名「北都站」？
周顯：新田發展不如改名「北都站」？
湯文亮：IAEA害死日本
湯文亮：IAEA害死日本
卓百德：港住宅樓價料橫行 較看好零售物業
卓百德：港住宅樓價料橫行 較看好零售物業