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經濟
2023年7月6日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
西環地呎售7071元 低半年前26% 會德豐17億投得 發展期長達9年地皮鄰近殮房
政府為供應達標 因應市况降底價
維港滙半年沽190伙 內地客佔七成
黃埔無𨋢到1房470萬沽 3年半實蝕14%
山頂南區半年378宗租賃 價量齊升
HENLEY商場5.28億沽 呎價逾2萬
空軍炸港股 沽空率27%有紀錄新高 收市跌305點 北水92億撈貨創1個月最多
高盛料內銀股息目標受考驗 降工行農行評級
瑞銀料MSCI中國指數 下半年高單位數上升
中國財新服務業PMI降至53.9 遜預期
港6月PMI見半年新低 私營經濟增長動力減
內銀傳下調企業美元存息上限 冀減人幣沽壓
星調整家族辦公室稅策 冀增投資就業 學者：與港有競爭 亦存互補關係
建業新生活大股東抵押66%股權予淡馬錫
會見北京市委書記 匯控杜嘉祺：續加大在京投資
東方海外次季收入按年大減63%
高盛：港鐵今年缺售樓收益入帳
強積金上半年 人均賺6900元
傳與3投行商赴美上市 Shein估值468億
羚邦日本再設辦公室 明年公布5年大計
豐田固態電池報喜 體積成本減半 充電10分鐘可續航1200公里 助電動車發展
聯儲經濟學家：或2026年才減息
黑石蘇世民全年薪酬19.7億 冠美企CEO
張兆聰：小心地方債 中遠海控價殘可博
人民幣定存高息精選
技術取勝：百濟神州或挑戰130元阻力
劉思明：港股沽空飈 恒指勿失守18800點
周顯：新田發展不如改名「北都站」？
湯文亮：IAEA害死日本
卓百德：港住宅樓價料橫行 較看好零售物業
發展新界閒置土地 遠勝明日大嶼
技術取勝：百濟神州或挑戰130元阻力
【明報專訊】東方海外料120元有沽壓（圖）
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西環地呎售7071元 低半年前26% 會德豐17億投得 發展期長達9年地皮鄰近殮房
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