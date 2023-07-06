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經濟
國際金融

聯儲經濟學家：或2026年才減息

【明報專訊】美國堪薩斯城聯儲銀行的經濟學家發表論文，預告通脹若要回落至2%的目標水平，美聯儲必須將利率保持在較高水平，而且維持高位的時間，要比市場預期更長，可能要至2026年才能減息。

美聯儲去年以1980年代以來最快的速度收緊政策，但通脹上升推動中性利率水平也隨之向上，使美聯儲的利率在今年首季才進入限制性水平。

該論文指出，由於美國經濟在加息環境下持續穩健，美聯儲可能要將利率保持在當前或以上水平超過3年，才能使美聯儲最重視的通脹指標──核心個人消費支出（PCE）物價指數回落至2%的目標。美國5月核心PCE按年升幅仍達4.6%。

歐綜合PMI半年來首收縮

市場等待美聯儲凌晨公布6月議息會議紀錄，為利率路徑透露更多端倪。美聯儲主席鮑爾曾表示，官員預計今年至少仍會加息兩次。道指早段跌逾百點，納指則微升。美匯指數維持在103以上。

歐元區商業活動陷入收縮，6月綜合採購經理指數（PMI）終值，由5月的52.8下滑至49.9，是去年12月以來首次跌至50榮枯線以下。最新數據反映，製造業產出進一步收縮，而服務業擴張放緩，令歐元區經濟陷於停滯。歐洲主要股市昨晚下挫。

漢堡商業銀行首席經濟學家Cyrus de la Rubia指出，主要歐元區國家再次失去相當大的經濟動力，商業活動增長放緩，伴隨新業務增長疲軟、價格升幅回落及商業預期下降。歐元區6月數據唯一亮點，是通脹壓力紓緩，或可緩和歐洲央行的加息壓力。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕歐元 會議紀錄 美聯儲 美股 加息預期

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