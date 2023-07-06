豐田固態電池報喜 體積成本減半 充電10分鐘可續航1200公里 助電動車發展

固態電池被視為電動車行業的聖杯，最有望解決當前電動車電池的一系列技術問題，包括：充電時間過長、儲電量不足及易燃等風險。部分業界人士嘗試將電動車電池設計，以固態電解質取代液態電解質，但這項技術既昂貴，且難以進行量產，促使各電動車製造商繼續採用液態鋰離子電池。

或成收窄與特斯拉差距轉捩點

不過，豐田碳中和研發中心總裁Keiji Kaita表示，在液態和固態電池領域，豐田的目標是徹底改變目前電池太大、太重和太貴的情况，在潛力方面，豐田的目標是將體積、重量及成本減半，而簡化電池材料的生產流程，將有助固態電池的成本，降至與液態鋰離子電池相若或更低的水平。豐田目前透過與松下合資的電池企業，開發這項新技術。

對於在電動車領域一直落後於對手的豐田來說，固態電池可能會成為收窄與特斯拉（美：TSLA）差距的轉捩點。自豐田上月披露準備生產固態電池的計劃以來，其股價已上漲13%。但豐田技術總監中嶋裕樹警告，豐田不一定將該技術視為解決電池挑戰的「最終解決方案」。豐田似乎在兩頭押注，除了發展固態電池，也期望液態鋰離子電池取得進一步的技術突破。

量產只聞樓梯響 豐田受質疑

事實上，固態電池量產一直只聞樓梯響。美國潔淨能源技術網站CleanTechnica質疑，豐田至今未披露能量密度、充放電率、充電循環次數、低溫下的表現等細節，對其公告抱懷疑態度。由蓋茨（Bill Gates）和福士汽車（Volkswagen）支持的固態電池開發商QuantumScape近年一直作出量產承諾，但尚未付諸實行。

諮詢機構Rho Motion的電池研究分析師Victoria Hugill指出，過去10年，許多開發商一直說「5年後」可望量產，但時間表一直推遲。固態電池開發商面臨的主要挑戰，是電極和電解質之間難以保持穩定接觸。芝加哥大學電池專家Shirley Meng指出，固態電池要在一定的壓力下運行，「以達至最佳水平」，這對製造商來說仍是技術的挑戰。豐田期望，到2030年，每年生產350萬輛電動車。相比下，Tesla目前一季生產近50萬輛電動車。

（綜合報道）

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