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經濟

星調整家族辦公室稅策 冀增投資就業 學者：與港有競爭 亦存互補關係

【明報專訊】新加坡調整對富豪家族辦公室的稅收優惠政策，鼓勵相關企業投資區內減排項目，或投資於本土上市及私人企業以達至創造就業目的。有學者認為是次政策調整目的，是希望能促進家族辦公室增加當地投資，以圖改變以往落戶新加坡，卻主力投資海外的情况；又認為近年星港兩地均積極致力發展家族辦公室，既是競爭亦存互補關係。

明報記者 鄺海盈

新加坡金管局公布，將調整對符合條件的家族辦公室的稅收優惠政策，促進對本地就業及對新加坡股市的投資。新加坡金管局董事總經理孟文能（Ravi Menon）指出，新政策將擴大新加坡專業人士的就業機會，並為新加坡的企業和服務提供商帶來更大的利益；同時投放更多關注於氣候變化，認可為解決問題的投資。

擴大專才就業機會 鼓勵投資減排

近年新加坡政府為合格的家族辦公室提供一系列的投資稅收減免，當地的家族辦公室數量亦從2020年底的400個激增至去年的1100個。雖然家族辦公室增加了當地的總資產管理規模，但大部分資產其實並未投資於新加坡國內，有違藉家族辦公室創造本土就業機會的目標。

學者：星優勢在連接東南亞國家

中大家族企業研究中心主任區玉輝認為，新加坡最新政策調整有「補鑊」意味，是希望家族辦公室為當地帶來效益，例如增加ESG等專業職位、增加本土投資。他指出，家族辦公室不一定只設立於一個地方，落戶於該地區亦不一定指該筆資產投放於當地，而是透過此渠道投資於各個資產類別。

本港政府今年3月亦發表家族辦公室宣言，目標於2025年前吸引最少200間家族辦公室在港設立或擴展業務，並推出包括稅務寬減等便利政策，積極推動家族辦公室在港發展。區玉輝認為，港府與新加坡的定位相似，最近致力發展家族辦公室，料兩地有競爭同時亦有互補。新加坡的優勢是連接東南亞國家，但因涉及國與國之間的資金流動，效率或較低；而香港作為連接內地的獨特門戶，與內地資金流動方便，兩地能互補不足。

不過，中美局勢不穩、內地經濟復蘇未及預期或減低本港吸引力。他續稱，吸引家族辦公室落戶需清晰的法律，而本港早前已清楚定明成立辦公室的要求。不過新例仍需時觀察實際運作。另外，此方面的人才需求與一般投資顧問不同，要就家族服務上建立凝聚力，本港仍需增加有關培訓。

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