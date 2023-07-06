明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港6月PMI見半年新低 私營經濟增長動力減

【明報專訊】標普6月香港採購經理指數（PMI）報50.3，按月降0.3，是2022年12月後新低，當月報49.6。經季節調整後，香港PMI已連續6個月高於50，顯示上半年營商環境持續向好，惟5月數據為今輪擴張期內最低。

報告指出，企業新接更多訂單，對業務前景亦更有信心；但需求減弱因而精簡就業與庫存水平。此外，採購活動的擴張幅度較上月回落，產出的銷售價格亦見放緩，兩者都反映價格壓力逐漸紓緩。更有公司指出，雖然旅遊活動有所增加，但帶來生意相對有限，企業6月訂單增長繼續放緩。另一方面，企業由海外與內地新接的訂單量亦見升幅減慢，兩者回落至1月以來最低。不過內地訂單仍受惠於跨境旅遊復常，增長幅度保持穩健。

企業訂單增長放緩

報告又稱，隨着銷情升溫，企業進一步擴張經營活動，當中以建造業最為明顯；消費性服務業氣氛好轉亦帶動整體服務業上月錄得產值增長。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，數據顯示香港私營經濟的增長動力在第二季末持續減退，計及內地的新增訂單雖然仍有所擴張，但升速顯然減慢。他又指，企業對投入品需求回軟，紓緩成本壓力，但有業者指定價能力因客戶舉棋不定而受壓，銷售價格的升幅是6個月以來最低。

他又指，市場需求維持殷切，將帶旺後市銷情，企業繼續存有希望，整體營商情緒仍保持樂觀，商業信心升至3月以來高位。

相關字詞﹕採購經理指數 建造業

上 / 下一篇新聞

西環地呎售7071元 低半年前26% 會德豐17億投得 發展期長達9年地皮鄰近殮房
西環地呎售7071元 低半年前26% 會德豐17億投得 發展期長達9年地皮鄰近殮房
政府為供應達標 因應市况降底價
政府為供應達標 因應市况降底價
維港滙半年沽190伙 內地客佔七成
維港滙半年沽190伙 內地客佔七成
黃埔無𨋢到1房470萬沽 3年半實蝕14%
黃埔無𨋢到1房470萬沽 3年半實蝕14%
山頂南區半年378宗租賃 價量齊升
山頂南區半年378宗租賃 價量齊升
HENLEY商場5.28億沽 呎價逾2萬
HENLEY商場5.28億沽 呎價逾2萬
空軍炸港股 沽空率27%有紀錄新高 收市跌305點 北水92億撈貨創1個月最多
空軍炸港股 沽空率27%有紀錄新高 收市跌305點 北水92億撈貨創1個月最多
高盛料內銀股息目標受考驗 降工行農行評級
高盛料內銀股息目標受考驗 降工行農行評級
瑞銀料MSCI中國指數 下半年高單位數上升
瑞銀料MSCI中國指數 下半年高單位數上升
中國財新服務業PMI降至53.9 遜預期
中國財新服務業PMI降至53.9 遜預期
內銀傳下調企業美元存息上限 冀減人幣沽壓
內銀傳下調企業美元存息上限 冀減人幣沽壓
星調整家族辦公室稅策 冀增投資就業 學者：與港有競爭 亦存互補關係
星調整家族辦公室稅策 冀增投資就業 學者：與港有競爭 亦存互補關係
建業新生活大股東抵押66%股權予淡馬錫
建業新生活大股東抵押66%股權予淡馬錫
會見北京市委書記 匯控杜嘉祺：續加大在京投資
會見北京市委書記 匯控杜嘉祺：續加大在京投資
東方海外次季收入按年大減63%
東方海外次季收入按年大減63%
高盛：港鐵今年缺售樓收益入帳
高盛：港鐵今年缺售樓收益入帳
強積金上半年 人均賺6900元
強積金上半年 人均賺6900元
傳與3投行商赴美上市 Shein估值468億
傳與3投行商赴美上市 Shein估值468億
羚邦日本再設辦公室 明年公布5年大計
羚邦日本再設辦公室 明年公布5年大計
豐田固態電池報喜 體積成本減半 充電10分鐘可續航1200公里 助電動車發展
豐田固態電池報喜 體積成本減半 充電10分鐘可續航1200公里 助電動車發展
聯儲經濟學家：或2026年才減息
聯儲經濟學家：或2026年才減息
黑石蘇世民全年薪酬19.7億 冠美企CEO
黑石蘇世民全年薪酬19.7億 冠美企CEO
張兆聰：小心地方債 中遠海控價殘可博
張兆聰：小心地方債 中遠海控價殘可博
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
技術取勝：百濟神州或挑戰130元阻力
技術取勝：百濟神州或挑戰130元阻力
劉思明：港股沽空飈 恒指勿失守18800點
劉思明：港股沽空飈 恒指勿失守18800點
周顯：新田發展不如改名「北都站」？
周顯：新田發展不如改名「北都站」？
湯文亮：IAEA害死日本
湯文亮：IAEA害死日本
卓百德：港住宅樓價料橫行 較看好零售物業
卓百德：港住宅樓價料橫行 較看好零售物業
發展新界閒置土地 遠勝明日大嶼
發展新界閒置土地 遠勝明日大嶼