港6月PMI見半年新低 私營經濟增長動力減

報告指出，企業新接更多訂單，對業務前景亦更有信心；但需求減弱因而精簡就業與庫存水平。此外，採購活動的擴張幅度較上月回落，產出的銷售價格亦見放緩，兩者都反映價格壓力逐漸紓緩。更有公司指出，雖然旅遊活動有所增加，但帶來生意相對有限，企業6月訂單增長繼續放緩。另一方面，企業由海外與內地新接的訂單量亦見升幅減慢，兩者回落至1月以來最低。不過內地訂單仍受惠於跨境旅遊復常，增長幅度保持穩健。

企業訂單增長放緩

報告又稱，隨着銷情升溫，企業進一步擴張經營活動，當中以建造業最為明顯；消費性服務業氣氛好轉亦帶動整體服務業上月錄得產值增長。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，數據顯示香港私營經濟的增長動力在第二季末持續減退，計及內地的新增訂單雖然仍有所擴張，但升速顯然減慢。他又指，企業對投入品需求回軟，紓緩成本壓力，但有業者指定價能力因客戶舉棋不定而受壓，銷售價格的升幅是6個月以來最低。

他又指，市場需求維持殷切，將帶旺後市銷情，企業繼續存有希望，整體營商情緒仍保持樂觀，商業信心升至3月以來高位。