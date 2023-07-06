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經濟

中國財新服務業PMI降至53.9 遜預期

【明報專訊】昨日公布的6月財新中國服務業採購經理人指數（PMI）報53.9，連續6個月處於擴張區間，不過較市場預期的56.2為低。6月PMI按月下跌3.2百分點，與官方非製造業PMI走勢相同，指數見今年2月以來低位，進一步確認內地服務業擴張趨勢進一步放緩。早前公布的財新製造業PMI回升至50.5，不過財新智庫高級經濟學家王喆指出，6月數據顯示製造業樂觀預期淡化，服務業恢復動能趨弱，未來政策在宏觀層面應加強支持力度，改善就業和市場預期。

新訂單指數6個月新低

6月財新中國通用綜合PMI報52.5，按月下跌3.1個百分點，顯示生產經營活動總量雖有明顯增長，但增速為1月開始的今輪復蘇以來次低。王喆表示，多個服務業PMI分類指數均在擴張區間，惟分類指數如服務業經營活動指數和新訂單指數，分別為5個月和6個月的低位。面對市場的恢復，服務業就業指數連擴5個月，但擴張幅度有限。不過服務業市場維持樂觀情緒，服務業經營預期指數維持擴張，較5月升逾1個百分點。

外需疲弱下，市場普遍認為今年內地經濟增長需以服務業帶動。不過5月端午節假期的境內旅遊支出低於疫情前的水平，其間樓市銷售仍低於數年前水平，而6月乘用車銷售預計亦錄按年下降，華僑銀行大中華區研究主管謝棟銘認為，市民出行增加所帶動的服務業復蘇似乎已達到頂峰，內地需要有政策支持，從復蘇推動的增長轉向擴張性增長。

分析：需強力政策支持復蘇

保德信固定收益亞洲首席經濟師Gerwin Bell亦認為，內地經濟復蘇需要強力政策支持。目前國內需求低迷、工業生產比預期弱、消費增長也低於預期，認為單靠復常趨勢不足以實現政府5%的增長目標。在沒有報復式消費推動消費增長、房地產行業萎縮，以及解決失業問題愈趨困難下，該行認為這將迫使內地官方採取更具刺激性的財政政策，因此維持今年經濟增長5.7%的預測。保德信相信，中央政府將為地方政府提供資金支持，解決財務困境。假如消費趨勢持續疲弱，中央將推出更廣泛的刺激措施。雖然措施有望提振資產價格，不過該行提醒投資者，不應被一時興奮情緒冲昏頭腦，內地人口結構不利、債台高築和生產力疲弱等長期問題仍懸而未決，仍要進行以市場為主導深入改革。

相關字詞﹕中國經濟 服務業PMI 財新PMI 製造業PMI 經濟復蘇 經濟增長

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