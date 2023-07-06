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經濟

瑞銀料MSCI中國指數 下半年高單位數上升

【明報專訊】內地經濟復蘇近月放緩，港股年初以來升幅已被抵消。瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎表示，內地經濟恢復需時，下半年在基建等政策幫助下，料經濟增長可重回軌道。她又指內地企業已在4月、5月開始，自1年以來首見盈利修復，目前中國股票的估值水平已接近去年10月，即疫情防控最嚴重時的低位，預期MSCI中國指數在下半年可有高單位數上升。

李智穎建議投資者可以採取平衡配置策略，配置於重啟經濟利好的消費和互聯網行業，以及高股息率優質企業，如銀行、保險、公用事業，在不利市况亦會有高股息支持。

大規模出招谷經濟機會微

市場觀望內地7月舉行政治局會議後，所推出的經濟刺激政策，李智穎認為推出大規模政策的機會較低，而會有不同的具針對性財政和貨幣政策，不過目前MSCI中國指數的市盈率接近去年疫情時的低位，反映其實市場也沒有對大規模政策抱很大期望。房地產政策為市場關注焦點之一，她指基於政府「住房不炒」的思路，預期只會放寬二線城市按揭利率和限購政策，改善房屋需求，但不會開放一線城市限制。

施羅德投資亞洲區多元化資產投資主管近藤敬子則預料，內地的政策支持，可望為內地金融市場帶來一股結構性增長動力。除服務性行業，投資者亦可發掘可持續發展及先進科技相關行業的投資潛力，當中包括受惠於政策推動的電動車、再生能源及半導體板塊。瑞士寶盛發表下半年展望，維持中國股票「中性」評級，雖然維持大市指數可給予正回報，在經濟基本數據改善，以及地緣政治更為明朗前，預期中國股市將保持區間震盪。該行認為要採取具選擇性的策略，看好國企有估值上修的潛力，交易可持續到今年底。

相關字詞﹕瑞士寶盛 中國經濟 中國股市 經濟復蘇 地緣政治 房地產 瑞銀 港股

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