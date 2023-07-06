空軍炸港股 沽空率27%有紀錄新高 收市跌305點 北水92億撈貨創1個月最多

美股隔晚休市，但內地股市下跌，恒指低開60點後，曾輕微反彈20多點，其後內地公布財新6月中國服務業PMI回落至53.9遜預期，大市一度急插320點，恒指最終亦以接近全日低位收市，報19110；科指收報4016點，跌57點。北水淨流入大增至92.4億元，其中83.6億元是買入盈富（2800）。

內地限鎵鍺出口 稀土股炒上

藍籌股幾乎全線向下，科網股普遍下跌，阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）跌逾1%；李寧（2331）及安踏體育（2020）被大行下調目標價，前者挫近5%，後者亦跌1.2%。中國商務部及海關總署宣布下月起對鎵、鍺相關物項實施出口管制，稀土股即炒上（見表）。

值得留意昨天主板沽空比率達27%（主板沽空額/總成交額），沽空額234.35億元。其中被北水狂掃的盈富、恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033）錄最多沽空金額，分別為86.18億元、60.35億元及9.52億元，沽空比率分別高達70.1%、75.8%及38.6%。

分析：沽空率急升或因大戶對冲

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，單日沽空比率急升不排除與大戶對冲有關，翌日反而有機會反彈，尤其踏入籃籌除淨高峰期，不少對冲基金會透過持有期指、沽盈富去做對冲，但若沽空比率連續多日高企就要留意。

第一上海首席策略師葉尚志亦指出，昨日沽空比率只反映即日操作，並非累積的沽空，不排除有投資者見大市早兩日反彈500點而作出的投機性操作。

阿仕特朗資產管理董事鄭家華表示，人民幣弱勢對內地及香港的股市及企業盈利都有影響，但由於沽空A股較難，不排除透過沽空港股對冲風險。

明報記者