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經濟
香港地產

山頂南區半年378宗租賃 價量齊升

【明報專訊】上半年住宅租賃交投暢旺，豪宅屋苑更屢錄大額個案。據美聯物業統計，今年1至6月山頂南區錄得約378宗住宅租務成交，總金額涉約4575萬元，平均呎租約55元，較去年下半年，即去年7至12月分別升10.53%、24.2%及約3.26%。

加列山道屋80萬租出

上半年最大宗

租賃個案中，洋房佔約82宗，涉約1805萬元，較去年下半年約57宗及1207萬元分別升約43.86%及49.46%。至於10萬元或以上的大額租務成交，上半年共錄得約177宗，金額約3170萬元，較去年下半年126宗及2166萬元分別高出約40.48%及46.33%。期內最大額租務成交為4月份以近80萬元租出的山頂加列山道單號屋，實用呎租近114元；呎租最高租務成交為2月錄得的淺水灣道雙號屋，月租約76萬元，實用呎租約172元。

金融客4萬租維港滙3房戶

至於近月入伙的長沙灣維港滙，本月暫錄5宗租賃。美聯分行助理區域經理劉志偉表示，屋苑1期2座低層C室，實用784方呎，3房1套間隔，望海景，以4萬元租出，實用呎租約51元。據悉，新租客為從事金融業新香港人，業主2021年7月約2,133.75萬元一手購入，租金回報約2.2厘。

中原地產高級分行經理王文彬表示，東涌上月共錄百宗租賃成交，7月首5天則暫錄約13宗，其中水藍‧天岸7座頂層複式戶，實用1410方呎，3房1套間隔，附連天台，享全海景，以4.35萬元租出，實用呎租約31元。業主2018年10月1589萬元買入，租金回報約3.3厘。

[香港地產]

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