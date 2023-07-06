政府為供應達標 因應市况降底價

事實上，發展局長甯漢豪早前指，政府賣地首要是考慮房屋及商業用地的需要，並非以市場預期價格作比較，而是與專業部門所定的底價作比較。美聯測量師行董事林子彬指，以西寧街地皮而言，是次成交價與去年底批出的同區蚊型地樓面呎價有逾兩成折讓，相信政府亦已因應市况，在底價有所調整，並與市况掛鈎。

今年度賣地收益料850億

另外，據長遠房屋策略，每年賣地供應目標為1.29萬伙，而財政司長陳茂波於今年初公布《財政預算案》亦指，今年度賣地收益預計可達約850億元，較上年度修訂的預算711億元高20%。不過，政府本年度至今只售出西寧街一幅地皮，而一鐵一局更連續兩個季度「零推地」。林子彬稱，政府計算賣地供應量，除計官地，亦包括私人重建補地價等來源，相信在供應量上要達標並無大問題；不過賣地收益方面，則有機會較原先估計有落差，始終近月地價回落，早前政府亦公布調低新界標準補地價金額。他又指，在現有賣地表內，仍有部分大型地皮可供推出，若有必要時，政府亦有「籌碼」在手以便追趕目標。

[香港地產]