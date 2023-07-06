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經濟
香港地產

西環地呎售7071元 低半年前26% 會德豐17億投得 發展期長達9年地皮鄰近殮房

【明報專訊】本財政年度首幅售出住宅官地、位處西環堅尼地城西寧街與域多利道交界的地皮，由會德豐地產以17.2億元中標，以最高可建住宅樓面24.33萬方呎計，折合每方呎樓面地價7071元，較去年11月由興曄發展，以每方呎樓面地價9500元中標的鄰近西寧街蚊型住宅地低26%。若以每方呎樓面地價計，是南豐2002年以3.1億元、每方呎樓面地價1981元中標北角英皇道地皮後，近21年來地價最低的港島官地。

明報記者 甘潔瑩

值得留意的是，地皮發展條款複雜，對入標價有一定影響。按賣地章程，中標發展須保留兩棵古樹，以及搬遷有逾百年歷史的東華痘局牌坊，亦需興建公共交通總站等；另地皮鄰近域多利亞公眾殮房，政府將在今年底展開重置殮房工程，預計新殮房將於2028年首季啟用，殮房現址將會用作海濱長廊及休憩用地，整個發展複雜，發展年期長達9年，較一般項目的6年為長，料2032年始完成。

梁志堅：重置巴士站需時 最快3年後才賣樓

資料顯示，上述地盤如作純私宅用途，最高可建樓面24.33萬方呎，提供約450伙，最細實用面積不可少於280方呎。地皮上周五截標，地政總署共接獲6份標書，大部分為港資發展商，包括新地（0016）、長實（1113）、嘉華（0173）等。會德豐對上一次中標官地已是2021年7月以41.85億元投得粉嶺古洞第4區住宅地後，兩年來再中標住宅官地。

會德豐地產主席梁志堅表示，中標價屬市價，集團出價亦是參考現時市况計算。他又指，項目較一般地盤發展期較長，需先重置巴士總站後才可興建上蓋，最快也要3至4年後才可賣樓。項目會以純住宅發展，若以每方呎樓面建築費逾4000元計，估計整個項目總投資額近30億元。

投資額料30億

每呎建築費逾4000元

他又指，集團非常高興投得該海景地皮，集團於港島發展經驗豐富，亦曾於同區推出多個高尚住宅項目，十分熟悉該區優勢特點，此經驗有助把新項目打造成下一個西區地標屋苑。翻查資料，會德豐在區內擁有多個住宅發展項目，包括在上述地皮旁的域多利道60號、石山街LEXINGTON HILL，以及剛入伙、與新地（0016）及恒地（0012）合作發展的Kennedy 38，料能產生協同效應。

測量師指息率高企增風險

中原測量師行執行董事張競達表示，西寧街地皮以每方呎樓面7071元批出，相信與地皮發展條款複雜，以及現時經濟環境不明朗有關。他解釋指出，美國加息導致息率高企、建築成本上升，加上發展年期長，投資風險較高，令發展商出價十分審慎。

[香港地產]

相關字詞﹕地價回落 域多利亞公眾殮房 域多利道60號 張競達 梁志堅 會德豐 域多利道 西寧街

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