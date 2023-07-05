景順：美可避大衰退 需留意地緣風險 短期看好美元

Kristina Hooper認為，與許多主要發達市場相比，中國所處的經濟周期截然不同。放寬新冠疫情防控措施帶動中國經濟顯著復蘇，但增長速度不平均。重新開放主要惠及服務業，而全球增長放緩意味着製造業活動不及預期。Hooper提到：「雖然信貸標準收緊及孳息率曲線已持續倒掛一段時間，但經濟活動保持穩健，勞動力市場依然緊絀。我們預期隨着經濟顛簸地着陸，今年下半年經濟或見疲弱，至於這會否令經濟在下半年溫和衰退仍是未知之數。」

疫後服務業消費保持強勁

疫情過後迅速反彈的商品消費呈放緩，唯服務業消費保持相對強勁。供應鏈壓力緩解進一步減輕商品價格壓力，但在貨幣政策開始放寬前，製造業料將保持疲弱。Kristina Hooper認為，服務業需求保持暢旺，反映出疫情過後服務業持續反彈，以及西方經濟體勞動力市場強勁。

中國方面，2022年年底開始放寬新冠疫情防控措施帶動中國經濟增長顯著反彈，但速度較預期慢。服務業活動反彈幅度最大，而全球增長放緩令工業生產及出口相對疲弱。景順發表報告指出，由於中國下半年增長有望加速，通脹大致穩定，而且貨幣政策依然寬鬆，中國短期前景依然向好。中國當局可能很快會推出相應政策刺激房地產市場，同時應對人口結構帶來的挑戰。中國人民銀行可望採取更具前瞻性的措施，例如下調存款準備金率（RRR），藉此提振家庭及企業信心。

儲局已達或接近最終利率

至於市場十分關心美國經濟會否令全球陷入衰退，迅速的緊縮周期過後，Kristina Hooper相信聯儲局已達到或接近其最終利率，年底通脹可能更接近3%水平，而非聯儲局的目標2%。小幅減息最早可能於2023年底開始，但於2024年減息的可能性更大；儘管在年初銀行業風波後政策利率預期下調，但或將保持高企。

歐元區及英國的經濟路徑或與美國相若，但可能有所滯後。歐元區及英國方面，由於通脹數據較早前預期更為居高不下，利率預期上行。短期之內，歐洲增長前景應可向好，但個別地區可能於年內再度面臨挑戰。金融環境收緊可能隨時間拖累信貸增長，從而減輕通脹壓力。英倫銀行及歐洲央行或繼續加息，但歐洲央行最終利率可能較美國低。

Hooper認為，最新一輪的央行緊縮周期過後，關鍵風險依然高企，包括今年上半年導致許多知名銀行倒閉的金融風險。這些風險可能促使央行加速轉向寬鬆政策，繼而推動經濟復蘇。美國商業房地產行業面臨的風險亦值得關注。聯儲局大幅加息導致抵押貸款利率飈升，加上信貸環境進一步收緊，商業房地產價格繼而受壓。並預期短期內房地產價格將繼續受壓，不過，商業抵押貸款利率可能有所下降，而且2024年信貸環境可能好轉，因為屆時一大部分商業房地產貸款將會到期並需要再融資。

她表示：「鑑於通脹溫和以及增長前景穩健，中國市場仍然備受關注。踏入2024年，我們預計隨着美國及歐洲增長前景會較為向好。地緣政治風險仍是一個主要憂慮。近期緊張局勢的一項指標就是2022年央行大規模買入黃金，這或許是黃金在債券孳息率上升及美元升值的環境下依然受捧的原因。央行買入黃金或是受通脹推動，但我們認為在俄烏衝突開始後，一些投資者會傾向在美元持倉的基礎上進行多元化部署。」

明報記者 龍彩霞

[基金特區]