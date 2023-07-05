葉仕偉博士：超級應用程序 推動智慧城市

超級應用程序是一種提供廣泛服務的移動應用程序，目標是為用戶提供一個可以滿足大部分日常需求的單一平台，毋須為不同服務下載和使用多個單獨應用程序。超級應用程序的一些例子如中國的Wechat、印尼的Gojek和東南亞的Grab，通常包括社交網絡、電子商務、銀行、消息傳遞、食品配送、交通功能或用戶可以根據需要激活的迷你應用程序。

根據數據，全球約有68.4億部智能手機。據Statista稱，其中約12億人使用超級應用程序微信。Gartner 2022年預測，到2027年，全球超過50%人口將成為超級應用程序的日常活躍用戶。工作、協作和消息傳遞將只是添加到超級應用範例中的商業移動（Business Mobile）和桌面體驗的幾個示例。

超級應用程序是一種將多種服務組合到一個平台中的移動或網絡應用程序——有時稱為多服務技術平台。超級應用程序具有一組核心功能和用戶可以在其中訪問其他的獨立迷你應用程序，API的使用改變了應用程序的功能方式，金融科技也迅速發展新服務。

各方共享數據 創造協同效應

根據MarkReadFintech，相比傳統平台的結構，超級應用程序生態系傾向於核心公司初始設置後自動運行，第三方運營商能藉着核心公司的軟件即服務（SaaS）工具和現有客戶開發出自己的小程序。隨着愈來愈多第三方運營商參與其中，將吸引更多的用戶加入生態系，從而形成良性循環，實現網絡效應。生態系的各方參與者通過共享數據相互創造協同效應和價值，提高運營效率、降低成本、帶來便利並在眾多參與者之間創造合作機會。

超級應用程序提供可以使用智能手機執行的所有活動的360度聚合視圖，通過加入這個不斷發展的封閉生態系統，用戶可以受益於：

節省時間：用戶找到最好的應用程序來滿足他們的所有需求。根據Statista數據，市場上有超過250萬個Android應用程序和超過180萬個iOS應用程序。由於智能手機內存有限，並且用戶研究可用應用程序的時間有限，超級應用程序可以在一個地方提供所有必要的服務或服務集群。

節約成本： 某些應用程序以免費增值方式運行，這意味着用戶只能免費訪問應用程序的部分功能，為多個應用程序付費可能會變得昂貴。

一體方便： 為客戶提供所有應用程序的一站式服務，提高了便利性並提高了保留率。

發展智慧城市 需填補B2B空白

每年都有愈來愈多人搬到城市地區，他們希望生活在科技融入日常生活的開放城市，這促使當局和交通服務提供商尋找合適的解決方案，如Uber已開始在丹佛和拉斯維加斯公共交通上提供數字票務服務。支付仍然是這些應用程序的核心，一旦具備支付功能，就可以輕鬆地在其基礎上構建解決方案或連接到任何需要某種形式支付的東西。API的使用改變了應用程序的功能方式，金融科技也迅速發展新服務。

超級應用程序在全球B2C範圍內變得愈來愈普遍，因為它們滿足了消費者在智能手機上管理日常活動的需求。可是，過分針對當地消費者經濟行為的定制，可能會阻礙超級應用程序在本土市場之外取得成功，一個可能的解決方案是在其他市場提供類似的體驗。然而，有一個市場空白需要填補，就是B2B！從智慧城市角度而言，現時很少超級應用程序及其數據，進入城市規劃物流供應鏈、商業及公共基礎設施設計和建造、企業ESG策略和碳減排等措施作為其核心範圍。LPC是香港潛在的獨角獸，其研發的AutoCDE SaaS將在香港及迪拜發展成Smart-City SuperApp，很值得關注。

亞洲金融科技師學會財富科技委員會主席兼投資委員會召集人

[葉仕偉博士 金科育律]