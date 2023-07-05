WSJ：華府擬限中企用美企雲計算服務

涉先進AI晶片雲計算 須事先獲批准

拜登政府去年10月收緊對先進製程晶片及半導體製造設備的出口限制。據知情人士透露，相關出口限制的最終修訂版本，預計將在未來數周公布，當中包括擴大對Nvidia（美：NVDA）及其他晶片商的對華晶片出口限制。此外，拜登政府還將與荷蘭和日本政府整合出有關晶片製造設備的管控清單。

不過美國國家安全專家警告，中國的AI公司仍可透過使用雲計算服務，繞過現行的出口管制。除了收緊對雲計算服務的管制，美國官員和議員也在考慮採取手段，遏制阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）等中國雲服務提供商的美國業務。

中、美兩國目前因技術出口問題而關係緊張。中國政府周一宣布反制措施，對鎵和鍺實施出口管制。美方表示，這兩種材料對於半導體、飛彈系統和太陽能電池的生產至關重要。

（綜合報道）

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