美銀花旗發聲明 質疑美聯儲壓測結果

【明報專訊】美銀（美：BOA）和花旗（美：C）分別發表聲明，質疑美聯儲的壓力測試結果。美銀自行進行的內部壓力測試顯示，在嚴重的經濟衰退中，美銀將損失520億美元，其普通股權一級資本（CET1）比率，最多將下跌至8.3%。然而，美聯儲估計美銀僅損失230億美元，其CET1比率仍達到10.6%。《金融時報》引述知情人士稱，美銀鑑於其自行測試的結果，與美聯儲的結果相距甚遠，推遲發布股息派發計劃。
大型銀行只要通過美聯儲的壓力測試，就可公布股票回購及股息派發計劃，毋須受到美聯儲的限制。美銀表示，已聯繫美聯儲，了解評估結果與自己不同的原因。
至於花旗則質疑美聯儲的測試結果過於悲觀。花旗估計在壓力測試中，9個季度的非利息收入為644億美元，而美聯儲的預測僅為439億美元。花旗上周已宣布提高股息，不過未來幾季將要面臨較高的資本緩衝壓力。《金融時報》亦指出，高盛（美：GS）的自行測試結果，比美聯儲的測試結果差。高盛估計自己在嚴重衰退的情境，CET1比率跌至9.5%，而美聯儲認為有10.1%。
摩通（美：JPM）、花旗、高盛和摩根士丹利（美：MS）此前已宣布上調股息。昨為美國獨立日假期，美股休市。
澳洲央行宣布暫停加息
此外，澳洲央行昨宣布暫停加息，以評估緊縮周期對經濟和通脹的影響，不過未來仍可能需要進一步加息，確保通脹在合理的時間內恢復到目標水平，澳元兌美元昨晚升0.4%，高見0.67；澳元兌港元接近5.25。