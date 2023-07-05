Meta明推Threads撼Twitter IG用戶可轉移關注者等 或助迅速擴張

分析認為，與IG用戶群連繫的策略，有助Threads迅速吸納大量用戶，尤其是馬斯克近期宣布新措施，暫時限制Twitter用戶每天的帖文瀏覽量，引起Twitter用戶不滿。馬斯克此前表示，為避免人工智能（AI）工具等大量提取網上資訊，限制已驗證帳戶每天最多可觀看6000篇帖文，而未驗證帳戶每天最多可觀看600篇。大量用戶對此表達不滿後，馬斯克又將已驗證及未認證的帳戶瀏覽上限，分別提高至1萬篇和1000篇。

Twitter近期推出的付費認證等措施，也促使部分用戶尋找替代平台。Mastodon、Truth Social及Bluesky等平台的用戶也有所增加，但始終未能成為Twitter的真正對手。Meta過往也有複製對手的功能，將其引入自家平台的成功經驗，例如2016年複製Snapchat的功能，在IG推出Stories；2021年又發布與TikTok短片功能相似的Reels。

分析：用戶群偏好不同或成障礙

Threads的最大優勢，是它可引入IG超過20億的月度活躍用戶，即使只有小部分用戶嘗試，Threads已能迅速擴大用戶群。據Insider Intelligence估計，Twitter月度用戶約有3.637億。根據馬斯克將Twitter私有化前的2021年財報數據，Twitter一年廣告收入達45.1億美元。由於IG與Threads的共同用戶群比Twitter大、廣告客戶更多、廣告工具更強大，意味其吸金潛力可望超越Twitter。

不過IG與Twitter用戶群的偏好明顯不同，若Threads跟Twitter同樣以文字為主，或難以吸引傾向瀏覽照片和影片的IG用戶。市場人士認為，缺乏用戶信任，可能妨礙Meta的新平台普及。Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）更發帖嘲諷，「你們的Threads（話題）也是公司的」，指蘋果商店列明，Threads可能會收集用戶的財務信息、瀏覽紀錄、購買歷史、位置等敏感數據。不過翻查Twitter用戶條款，它也搜集類似的用戶信息。

馬斯克與朱克伯格的八角籠挑戰，源於區塊鏈顧問公司創辦人Mario Nawfal發帖談論Meta即將推出Threads與Twitter競爭，經網友煽風點火，馬斯克提出與朱克伯格較量，獲朱克伯格答應。雖然兩人決鬥日期未定，但雙方的社交平台之爭即將展開。

雅虎CEO：準備再次上市

另外，雅虎（Yahoo）行政總裁Jim Lanzone透露，準備讓雅虎再次上市。他表示，雅虎的資產負債表及盈利能力良好，總流量在全球位列前五大。雅虎在1996年首次上市，憑藉搜尋引擎和電郵業務大受歡迎。不過它的核心業務逐漸不敵Google等對手，近年已兩度易手。

（綜合報道）

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