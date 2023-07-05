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經濟

恒指連日反彈 挑戰19500點關受阻

【明報專訊】港股下半年開局連日反彈，在人民幣回穩下，大市重現升勢。恒生指數昨日最多曾升143點，但升抵19,449點便行人止步，全日收市時升幅收窄至109點，收報19,415點。成交額卻未有跟上，全日只有760.46億元，較前日減少136.9億元。重磅科網藍籌相對高位靠穩，重磅金融股匯控（0005）、友邦（1299）及港交所（0388）等續靠穩支撐大市。資金輪流炒作，新能源及電動車股急回半成以上，百濟神州（6160）、藥明生物（2269）為首的藥股接力炒上。

匯控友邦港交所靠穩撐市

港股走勢上蠢蠢欲動，資金風險胃納漸升，但是在升市中成交未見同步增加。北水淨流入減至4.6億元，並且以流入中行（3988）資金最多，高達3.37億元；騰訊（0700）則錄淨流出3.34億元。在前日抽高的電動車股及汽車股升勢初現「散水」勢頭，部分電動車股明顯升勢到昨日便告斷纜，無以為繼，小鵬汽車（9868）、蔚來（9866）及零跑（9863）便分別跌6.5%、4.9%及4.1%。

但重磅股匯控、友邦及港交所分別升0.5%、0.7%及1.1%。醫藥股升勢則更厲害，百濟神州及藥明生物分別抽高9.2%及3.4%。沉寂多時的和黃醫藥（0013）亦罕見大升7.3%。在升市下，盈富基金（2800）錄最多沽空額，達到19.58億元。

分析：輪流炒賣居多 後市料無力再上

信誠證券聯席董事張智威表示，雖然港股連日反彈，但大市成交額連800億元也不到，不太配合大市的升勢。而人民幣轉強，卻未見大幅升值，走勢上仍然偏弱，亦不太利好後市。他又指出：「前日汽車股才做好，到昨日回落，反而輪到資金轉炒醫藥股，料出現輪流炒賣居多，後市料無力再上升。」。他認為，現時港股缺乏大升空間，就算上升，亦不見得可以企穩，料恒生指數在19,500點水平阻力較大。

相關字詞﹕百濟神州 匯控 盈富基金 張智威

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