IATA料港航空客量明年底返疫前 較原估計提早3年 學者：地理位置有優勢

明報記者 黃志明

IATA總幹事沃爾什(Willie Walsh)表示,內地比預期更早對外重新開放,推動客運量復蘇,港府亦正採取措施確保足夠工人復蘇,IATA對此感鼓舞,又形容「香港形勢看起來一片光明。(The situation is looking bright for Hong Kong)」,又指歡迎港府推出輸入勞工計劃以紓緩航空業人手問題。

IATA總幹事形容「港形勢一片光明」

政府上月宣布計劃推出建造業及運輸業輸入勞工計劃,其中航空業設6300個配額上限。

翻查資料,香港國際機場今年5月份客運量為310萬人次(見圖),恢復至疫情前五成,但對比同期新加坡樟宜機場的484萬人次亦大幅落後36%,且樟宜機場客運量亦早於今年3月時已回復至疫情前八成水平,兩者差距明顯。中大航空政策研究中心及知識轉移主任袁志樂表示,除政府輸入外勞政策外,各航空公司亦開始大規模招聘機組人員,以紓緩航空業人手短缺問題,料本港客運量回復速度可加快。

學者:內地旅客多選港作轉機點

袁志樂認為,香港地理位置在鄰近地區仍具有一定優勢,而且大多內地旅客通關後會選擇香港作轉機點,有助本港維持競爭力。他續稱,隨本港明年第三跑道啟用,相信客運量可於明年底前恢復,但強調最終要視乎勞動力實際可供應數量。

SkyTraxo於3月時公布2023全球機場排名新加坡樟宜機場由第3名升至第1名,香港卻由20名跌至第33名。該排名根據去年9月至今年5月期間向全球旅客調查,以選出全球最佳機場。由於香港於去年12月才免入境隔離,或成為排名急跌的原因之一。

另外,IATA和香港機場管理局將於下月2日至3日合作舉辦「香港航空日 (Hong Kong Aviation Day)」。據IATA網頁介紹,屆時將會有座談會,沃爾什將到港與政府、機管局及業界人士會面。