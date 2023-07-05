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經濟

IATA料港航空客量明年底返疫前 較原估計提早3年 學者：地理位置有優勢

【明報專訊】國際航空運輸協會（IATA）昨日公布，調整對本港航空業客運量復蘇的預測，料2024年底可回復至疫前水平，較該會原先預計的2027年提早3年。按今年香港機場5月客運量僅回復至疫前、即2019年5月同期五成，相較區內主要競爭對手：新加坡樟宜機場客量早已回復至疫前八成，且最新公布的客運亦遠遠拋離同期香港。不過，有學者認為香港仍具獨有地理位置優勢，加上明年第三跑道正式啟用，對本港客運量回復速度感到樂觀。

明報記者 黃志明

IATA總幹事沃爾什（Willie Walsh）表示，內地比預期更早對外重新開放，推動客運量復蘇，港府亦正採取措施確保足夠工人復蘇，IATA對此感鼓舞，又形容「香港形勢看起來一片光明。（The situation is looking bright for Hong Kong）」，又指歡迎港府推出輸入勞工計劃以紓緩航空業人手問題。

IATA總幹事形容「港形勢一片光明」

政府上月宣布計劃推出建造業及運輸業輸入勞工計劃，其中航空業設6300個配額上限。

翻查資料，香港國際機場今年5月份客運量為310萬人次（見圖），恢復至疫情前五成，但對比同期新加坡樟宜機場的484萬人次亦大幅落後36%，且樟宜機場客運量亦早於今年3月時已回復至疫情前八成水平，兩者差距明顯。中大航空政策研究中心及知識轉移主任袁志樂表示，除政府輸入外勞政策外，各航空公司亦開始大規模招聘機組人員，以紓緩航空業人手短缺問題，料本港客運量回復速度可加快。

學者：內地旅客多選港作轉機點

袁志樂認為，香港地理位置在鄰近地區仍具有一定優勢，而且大多內地旅客通關後會選擇香港作轉機點，有助本港維持競爭力。他續稱，隨本港明年第三跑道啟用，相信客運量可於明年底前恢復，但強調最終要視乎勞動力實際可供應數量。

SkyTraxo於3月時公布2023全球機場排名新加坡樟宜機場由第3名升至第1名，香港卻由20名跌至第33名。該排名根據去年9月至今年5月期間向全球旅客調查，以選出全球最佳機場。由於香港於去年12月才免入境隔離，或成為排名急跌的原因之一。

另外，IATA和香港機場管理局將於下月2日至3日合作舉辦「香港航空日 （Hong Kong Aviation Day）」。據IATA網頁介紹，屆時將會有座談會，沃爾什將到港與政府、機管局及業界人士會面。

相關字詞﹕新加坡樟宜機場 客運量 香港國際機場 國際航空運輸協會（IATA）

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